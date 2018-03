Sebas y Costoya están muy cerca de la renovación

sergio c. anuncibay | león

El Ademar ha dilatado más de lo previsto el proceso de renovación del grueso de la plantilla que arrancó el 7 de febrero, justo después de oficializar el acuerdo con Abanca para los próximos tres años.

A Costoya fue al primero que le hicieron una oferta. Después hablaron con Juanjo, Carou y Sebas Simonet. El club ha dado prioridad a la continuidad de los cuatro jugadores, pero de momento no ha cerrado los nuevos contratos a pesar de que en algunos casos las posturas están muy cerca y lo normal es que cristalicen de forma inminente, antes incluso del partido del próximo sábado en Guadalajara.

En principio, el central argentino seguirá en León más allá del mes de junio, según ha confirmado el presidente Cayetano Franco, quien aclaró que existe un acuerdo con él, aunque aún está pendiente de corroborarlo con la firma.

Un caso similar es el de Álex Costoya, máximo artillero del equipo, con el que volverán a sentarse para poner negro sobre blanco las nuevas condiciones, que contemplan cierta mejora económica. Si nada se tuerce, los dos formarán parte de la plantilla del año que viene.

Menos clara está la continuidad de los otros dos pesos pesados del vestuario. De hecho Gonzalo Carou no aceptó la primera oferta, que suponía una «ligera» rebaja —según dijo el propio presidente— respecto a su sueldo actual. Al argentino no le gustó que le recortaran en lo económico y rechazó la propuesta de la directiva. No obstante, el propio Cayetano Franco aseguró que volverán a negociar con él para intentar limar esos flecos y retenerlo en la plantilla. Guijosa quiere que siga y le considera una pieza fundamental del engranaje defensivo.

Comparte el eje del 6-0 con Juanjo Fernández, que también termina contrato este mismo curso. Al lateral del Ademar igualmente le trasladaron una oferta de renovación, pero tampoco cumplía sus expectativas ya que ese incremento en la nómina que anunciaba la directiva no se traduciría en la ficha de la siguiente temporada, aunque sí en las sucesivas.

Los responsables del club volverán a sentarse con él y según aclaran no afectará a las negociaciones la lesión que sufrió ante el Barcelona y que le dejará en el dique seco al menos durante dos meses. Tendrá que pasar por quirófano.

Una vez resuelvan estos cuatro casos, el club iniciará una segunda ronda de contactos con jugadores que o acaban contrato o tienen firmada la cláusula de renovación automática si se ejecuta antes del 31 de marzo.

Hablarán con Piñeiro, al que le harán una propuesta. Después abordarán la renovación de Acacio, David Fernández, Rodrigo o Fede Vieyra. Lo de Juanín, en principio, estaría hecho.

Desde la directiva intentarán solucionar esta misma semana la continuidad o no de estos cuatro jugadores a los que se le hizo la oferta hace un mes.