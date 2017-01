Seguidores de la Cultural denuncian ante Consumo por ver sólo medio derbi

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La polémica regresó al Reino de León con motivo del derbi provincial ante la Ponferradina. Las colas que se produjeron en las taquillas del estadio volvieron a encolerizar a una afición que no entiende el atasco que se produce cuando la entrada de seguidores en el estadio es mayor, en cuanto a número, de la habitual. «Sucedió frente al Real Madrid y ha vuelto a ocurrir con motivo del derbi ante la Ponferradina. Somos aficionados que tenemos que desplazarnos desde la provincia y no podemos estar haciendo cola en la taquilla tres horas antes del comienzo del partido. Nos parece inadmisible que para despachar trescientas entradas se tenga que estar hora y media en la cola», razonan tres seguidores culturalistas desplazados desde Cistierna para presenciar el duelo provincial del domingo.

Enseguida, otros aficionados de la Cultural explican: «Nos sentimos engañados. Nos hemos perdido medio partido por el atasco de una cola que no avanzaba y que tampoco era demasiado larga como para no atender la demanda de nuestros suplementos de socios en menor tiempo. Hemos llegado a la cola a las cuatro y cuarto y hemos accedido al estadio a las cinco y media, a medio partido. Es una vergüenza. Los socios no lo podemos consentir. De acuerdo que hemos tenido toda la semana para retirar el suplemento y que las taquillas estaban abiertas desde las once de la mañana, pero no podemos irnos del trabajo para sacar la entrada. Creo que hay otras soluciones como la venta por Internet o un sistema más ágil para que la cola avance más rápido. Al final del partido muchos aficionados hemos pedido en las oficinas las hojas de reclamaciones para denunciar ante la Oficina de Consumo todo esto. No se puede ser socio, pagar un suplemento y que sólo puedas ver medio partido. La Cultural no está preparada en el aspecto administrativo para afrontar este tipo de partidos. Sucedió ante el Real Madrid y ha vuelto a pasar ante la Ponferradina. Yo fui a El Toralín en agosto media hora antes y en un cuarto de hora estaba en mi asiento».

El club leonés, por su parte, en boca de su director general, Felipe Llamazares, anuncia: «Ya hemos pedido un presupuesto para cambiar el sistema informático para la venta de entradas, para que así también se pueda tener acceso a las localidades a través de Internet. Contrataremos a dos personas más para atender más rápido en taquilla».

La imagen muestra la cola de aficionados que padeció el atasco en la taquilla. MARCIANO PÉREZ