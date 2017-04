La segunda plaza, mucho más cerca

A. DIEZ | CEBREROS

El Atlético Astorga sumó tres puntos de oro en su lucha por hacerse con la segunda posición tras imponerse (1-2) a la Cebrereña en tierras abulenses.

La primera mitad empezó bien para los locales. En los primeros quince minutos había dominio del Astorga, tenían el balón y generaban ocasiones de peligro en ataque y estaban fuertes en defensa. La primera jugada clara la tuvo Roberto Puente en una jugada muy bonita tras hacerle un sombrero al central y rematar cruzado, el balón se fue por la izquierda del portero. A partir de ahí el partido se igualó y pasados los primeros treinta minutos había una disputa en el centro del campo por hacerse con el esférico. La Cebrereña también tuvo su oportunidad. En un saque de Juan, remata y el balón se fue envenenando y se le va por poco fuera de los tres palos. El encuentro no estaba teniendo muchas ocasiones, pero cada equipo había tenido las suyas. Fue en el minuto 32 cuando se abrió la lata. Roberto Puente hizo un auténtico golazo de falta al levantar el balón por encima de la barrera y enviarlo pegada al poste. El portero local Juan no pudo hacer nada. En el 41, ocasión para los abulenses cuando Piru recibe un pase desde atrás remata con la derecha y Kike hace un paradón. El partido se hubiera podido empatar en ese momento, pero el Astorga se salvó por su portero. En los últimos minutos del primer tiempo, la Cebrereña tuvo una ocasión más. Fue un disparo desde lejos que no generó peligro. Se llegó al descanso 0-1. El partido no ha había tenido grandes ocasiones, pero el balón parado ponía la ventaja para los maragatos. El encuentro estaba abierto y podía pasar de todo en la segunda parte.

En la reanudación, la Cebrereña no se quiso dar por vencida y fue a por el partido. Sin embargo, a los siete minutos Emilio hizo una gran jugada individual por la banda derecha que culminó con un tiro ajustado en el que Juan no pudo hacer nada. El Astorga ponía el 0-2 en el luminioso y ampliaba la ventaja.

El conjunto local no se hizo pequeño con la diferencia que había en el marcador, al contrario, quería asegurarse la salvación en Tercera División. La Cebrereña tenía el balón y generaba ocasiones de gol pero sin mucho acierto. Se veía que algún gol local iba a caer. Y así fue. En el 62, córner en corto de Mario Juez que centraba y Terleira a la media vuelta hacía el 1-2. El partido se ponía emocionante pero ya no hubo más goles.