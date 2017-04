La segunda unidad mejora al Madrid

Deportivo 2 Real Madrid 6 Isco da una clase magistral sobre el césped de Riazor y vuelve a pedir a gritos la titularidad. Los gallegos fueron un juguete roto en manos del Madrid

ignacio tylko | madrid

Fueron seis pero pudieron ser una docena. Los suplentes del Real Madrid, con un nivel que seguramente les permitiría luchar por el título de Liga sin la aportación de las estrellas, ofrecieron un espectáculo magnífico en Riazor (2-6), que ovacionó a Isco cuando se fue sustituido porque el malagueño se reivindicó con otra actuación desbordante.

Es verdad que el Deportivo fue un desastre en todos los conceptos, pero en ataque los blancos mostraron una chispa y versatilidad que no se observa cuando juegan los titulares. Sin duda, se trata de la mejor plantilla de Europa, aunque en el debe de este equipo hay que apuntar sus limitaciones defensivas, tantas que hasta un conjunto gallego flojísimo les hizo dos goles.

Seguro de la capacidad de su segunda unidad, aunque luego no la utiliza en los grandes duelos por una cuestión de galones y jerarquía, Zidane completó una revolución con respecto al clásico. Nada menos que nueve cambios, ya que sólo se mantuvieron en el once los defensas Nacho y Marcelo. Hubo muchas voces que criticaron a priori al técnico francés por dejar en la capital a figuras como Kroos y sobre todo Cristiano Ronaldo y no mezclar más titulares y suplentes, pero el juego y el resultado le dieron la razón.

Cuando un grande se enfrenta a un modesto, cuesta creer que los poderosos tengan mejor actitud. Incluso cuando unos se juegan la Liga y otros apenas nada, porque el Deportivo está virtualmente salvado, lo más normal es que el pequeño salga a comerse la hierba y el poderoso con cierta confianza. Sin embargo, el equipo blanco arrolló a los gallegos a partir ya de un comienzo extraordinario. Con un once plagado de mediapuntas, el Madrid fue un equipo rápido, preciso, vertical, sin especulación alguna y capaz de generar una ocasión tras otra. Dominaron a placer a un rival que miraba de lejos a tan versátiles y entusiasmados rivales. Kovacic, James e Isco formaron un centro del campo en el que faltaba la figura de un especialista tipo Casemiro, pero fue una maravilla verlos en una noche sin tregua. Regates, quiebros, ruletas, pases rompiendo lineas de supuesta presión y llegadas maravillosas. De no ser por el guardameta Poroto Lux, el Madrid pudo anotar perfectamente una ‘manita’ ya en la primera media hora. Pepe Mel, un técnico forjado en la ‘casa blanca’, acabó desquiciado ante el recital del conjunto entrenado por Zidane. Fue un auténtico repaso.