Una semana para atar a Juanín

sergio c. anuncibay | león

La predisposición es total, pero de momento la renovación de Juanín García no ha cristalizado, aunque tanto el extremo como la directiva la dan por hecha. El segundo máximo goleador del equipo, por detrás de Costoya, es el único de la actual plantilla que aún no ha firmado su nuevo contrato y al que todavía no le han trasladado una oferta firme, a pesar de que le comunicaron hace tiempo que cuentan con él para el proyecto de la próxima temporada.

A sus 41 años, el jugador leonés ha rendido durante buena parte del curso a gran nivel, pese a los problemas musculares que arrastró en el último tramo del campeonato. Promedia casi cuatro tantos por encuentro y es una pieza muy importante del engranaje que mueve Rafa Guijosa, quien del mismo modo avaló su continuidad.

En principio, Cayetano Franco le trasladará la «próxima semana» una propuesta de renovación para sellar el acuerdo y mantener a Juanín en la plantilla, al menos por una temporada más. Lo confirmó ayer el presidente del club, que abordará los asuntos pendientes a partir del lunes. En su agenda no sólo está la prolongación de este contrato. También quiere zanjar la salida de Pedrag Vejin, descartado por el propio técnico después de completar una campaña decepcionante, alejada de las expectativas creadas cuando se le fichó.

La directiva necesita liberar su nómina para afrontar una o dos incorporaciones más. Faltaría un pivote que amortigüe la salida del capitán Diego Piñeiro. Gonzalo Carou es uno de los mejores defensores de la Asobal, pero en ataque se prodiga menos. Guijosa necesitaría por tanto una rotación más para ese puesto, que del mismo modo ocupará Zivan Pesic.

Tampoco descartan que pueda llegar otro jugador para fortalecer el lanzamiento exterior, donde más problemas ha tenido el Ademar esta campaña. La salida de Álex Costoya, máximo artillero del equipo, mermará el caudal ofensivo de los leoneses de forma considerable, aunque se espera que los laterales zurdos Fede Vieyra, sobre todo, y David Fernández den un paso al frente y suban sus prestaciones. Además Guijosa recuperará a Juanjo Fernández cuando arranque la Liga. El lateral se perdió una buena parte del año por culpa de una lesión de tobillo de la que ya está totalmente recuperado. Es igualmente un efectivo fundamental en l 6-0, donde forma pareja en el centro de la defensa con Gonzalo Carou. Puede del mismo modo actuar en ataque, como ya demostró esta campaña. Para ese mismo puesto, la entidad ha contratado a Ivan Mosic, que viene de la liga de Dubai.