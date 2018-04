Semana para rematar el trabajo

otero conde | ponferrada

La Deportiva espera dar este domingo en Cerceda el paso definitivo para descansar en paz y poder pasar página de una temporada que ha sido una pesadilla y en la que se ha mirado desde muy pronto a la zona de descenso bien por estar en ella o por tratar de mantenerla lo más alejada posible. La Copa del Rey también es prácticamente una quimera tras no haber sumado triunfos en las últimas tres jornadas, a pesar de realizar tres faenas más que aseadas. Como en Vigo como ante el Atlético B, lo conseguido contra el Rápido de Bouzas se considera escaso: «Sabe a poco, sobre todo por la segunda parte que hicimos y el final en el que embotellamos al rival con ocasiones y un gol anulado. Estuvimos en la línea de los últimos partidos. Pero siempre tenemos errores que nos cuestan goles y eso nos obliga a marcar más y deberíamos corregirlo. Reaccionamos rápido al 1-2, pero no estuvimos finos del todo. Nos dejamos todo hasta el final, pero no nos dio para ganar», apunta Andy. Por su parte, Cidoncha, el otro goleador del último domingo, se manifestaba en términos parecidos: «Reaccionamos bien cuando más lo necesitábamos; dimos la cara. Nos faltó finalizar las jugadas y nos anularon dos goles». El madrileño se refirió también a sus últimas actuaciones: «Yo me encuentro cómodo en esa posición y tengo más libertad. En lo personal me están saliendo más las cosas, pero en lo colectivo reaccionamos tarde».

Ahora la Deportiva aventaja en cuatro puntos al puesto de play out, que ocupa ea el Real Valladolid B, y en seis al primero de descenso, que está representado por el Racing de Ferrol. Y precisamente los dos se ven las caras en la fecha número 36 por lo que la SD Ponferradina podría olvidarse de todos los problemas al término de este mes de abril.

«Vamos a trabajar duro esta semana e ir a Cerceda a ganar. A ver si hacemos algo más que en estos buenos partidos para poder sacar los tres puntos», apunta Andy. «Vamos a mirar para arriba. Iremos a por los tres puntos a Cerceda. Ganar fuera de casa sigue siendo la asignatura pendiente. Aunque esté descendido, lo dará todo y saldrá a ganar como en todos los partidos», apunta Sergio Cidoncha sobre el próximo encuentro a disputar en O Roxo.

Por cierto, después de los tres triunfos sumados fuera de casa en las últimas cuatro semanas por parte de Pontevedra y Ponferradina, éstos ya no son los dos peores visitantes del campeonato. Ahora son Real Valladolid B, Cerceda y CF Talavera de la Reina. El cuadro manchego protagoniza una curiosa circunstancia: es el mejor local del grupo I y el peor visitante.

El equipo blanquiazul descansa hoy antes de afrontar la preparación específica de un duelo que tendrá lugar el domingo desde las 17.00 horas.