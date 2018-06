Señé como gran reclamo

PABLO RIOJA | LEÓN

La Cultural perfila los últimos detalles para presentar su nueva campaña de abonos de cara a la próxima temporada. Será —si se cumplen los plazos marcados por Felipe Llamazares— la próxima semana y en la mente de la directiva sobrevuela un objetivo; que Josep Señé se convierta en el principal reclamo para ‘enganchar’ al mayor número de aficionados posible. El centrocampista tiene contrato con el club leonés aunque no le faltan ‘novias’ en Segunda e incluso ha sonado para equipos de la máxima categoría del fútbol español. Pero el director general se mantiene firme cada vez que le preguntan por su posible salida. «Si alguien paga siete millones de euros se lo llevará, si no continuará aquí», sentencia. Un órdago encima de la mesa sobre el que el jugador aún no se ha manifestado, al menos de forma pública.

Con las previsibles salidas de Jorge Palatsí y Rodri Ríos, la cúpula del club busca dar un golpe de efecto logrando la continuidad de uno de los líderes de la plantilla y de los preferidos por la afición leonesa. De hecho, los precios de los abonos no se han hecho públicos antes porque la directiva trata de agotar los plazos al máximo para presentarlos junto a la confirmación de que uno de los pesos pesados seguirá en la Cultural en su regreso a la Segunda División B. Fue el propio Llamazares el que aseguró que continuarán entre 8 y 10 futbolistas de la actual plantilla y Señé cada vez suena con más fuerza para abanderar el nuevo proyecto. Conscientes de que uno de los peajes del regreso a los infiernos de la Cultural será la pérdida de socios, los máximos responsables del club anuncian que los precios serán sensiblemente más bajos e incluso que todo pasa por «beneficiarles» de alguna manera, ya que, como el propio Felipe Llamazares reconoce, «el año pasado no se hicieron del todo bien las cosas en cuanto a la política de socios». La idea es llegar a los 4.000 abonados y para ello se antoja vital conquistar a los seguidores culturalistas con precios asequibles y una plantilla que incorpore —y al mismo tiempo mantenga— nombres importantes que luchen por ascender a Segunda desde el primer partido. Falta por conocerse el futuro de muchos de los jugadores, pero Señé es la gran baza de la Cultural para volver a ilusionar.