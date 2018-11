La SER pide perdón al entrenador del Lleida atacado por hablar catalán

La Cadena SER, a través de su emisora en la comarca zaragozana de las Cinco Villas, ha pedido perdón a Gerard Albadalejo y también al Lleida Esportiu, por el desagradable incidente que se produjo el sábado cuando un informador local increpó al técnico del conjunto leridano por utilizar el catalán como respuesta a la pregunta que le formuló un enviado especial de Catalunya Ràdio, en la misma lengua, al término del partido de Segunda B disputado en Ejea de los Caballeros.

@SERCincoVillas lamenta lo ocurrido tras el encuentro entre @Lleida_Esportiu y @AupaEjea. La emisora se ha disculpado con el club y su entrenador Gerard Albadalejo, por esta acción protagonizada por un colaborador externo y que NO forma parte del equipo de redacción de esta casa — SER Cinco Villas (@SERCincoVillas) 20 de noviembre de 2018

La emisora de radio afirma en las redes sociales que el protagonista del altercado verbal fue un "colaborador externo que no forma parte de la plantilla de la casa" y quien se negó a formularle cualquier pregunta tras escucharle hablar en catalán. La respuesta de Albadalejo ("si usted me pregunta en castellano responderé en castellano y si usted me pregunta en catalán responderé en catalán) fue ampliamente difundida por muchos medios informativos y también a través de las redes sociales.

Lección contra la catalanofobia de Gerard Albadalejo, entrenador del Lleida. "No es un problema de catalanes y españoles. Si usted me pregunta en castellano contestaré en castellano, si usted me pregunta en catalán contestaré en catalán"pic.twitter.com/JIxiRNOPkO — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) 19 de noviembre de 2018

La queja del periodista se produjo tras el empate a cuatro entre la Sociedad Deportiva Ejea y el Lleida Esportiu. La comarca de las Cinco Villas, al norte de Zaragoza, reúne a las poblaciones de Ejea de los Caballeros (donde está la capital), Tauste, Sábada, Uncastillo y Sos del Rey Católico.