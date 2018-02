Sergio García: "No soy racista, mi mujer es gitana y mi cuñado afroamericano"

El derbi entre el Espanyol y el Barça terminó con tensión. La polémica que envolvía al partido se trasladó a los terrenos de juego y las discusiones entre los jugadores de ambos equipos eclipsaron el fútbol. Los azulgrana recriminaban las duras entradas de los pericos y estos respondían. Los encontronazos se fueron sucediendo y acabaron con Sergio García y Samuel Umtiti como principales protagonistas.Ambos jugadores, se enfrentaron en el terreno de juego y acabaron separados por sus compañeros.

Todo empezó cuando el jugador perico se dejó caer dentro del área en los instantes finales del encuentro. Al central francés no le gustó la actitud de Sergio García y le recriminó que se lanzará al suelo al notar un mínimo contacto. Y eso, encendió al jugador del Bon Pastor, que le acabó haciendo una entrada desproporcionada. De ahí, se pasó al enfrentamiento verbal.

Según fuentes del Barça, el jugador del Espanyol llamó "negro" a Umtiti. Y lo hizo de forma despectiva. De ahí a la imagen del central francés buscando a Sergio García mientras Piqué intentaba separarlo. El jugador azulgrana se enfadó por el comentario pero acabó aceptando las disculpas del espanyolista, que se acercó al vestuario rival después del partido para aclarar lo sucedido.

Doble disculpa

Sergio García quiso dejarle claro a Umtiti que su intención no era ser racista. Y lo ha repetido en sus redes sociales. En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el jugador espanyolista ha asegurado que todo fue producto de la tensión del partido pero que él no tiene nada en contra de la gente de otras razas. "No soy racista, mi mujer es gitana y mi cuñado afroamericano", ha dicho.