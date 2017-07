Sergio Sánchez, detenido por un presunto maltrato a su pareja

g. f. | león

El atleta gordonés Sergio Sánchez vuelve a estar en el ojo del huracán acusado ahora de un presunto delito de violencia de género contra su ex pareja. Una acusación por la que fue detenido y que le llevó a pasar la noche del martes al miércoles en el calabozo de la comisaría de León.

Sergio Sánchez y su pareja sentimental desde hace casi catorce años se encuentran inmersos en un tormentoso proceso de separación, según él mismo reconoció ayer.

De hecho, hace escasos días fue él quien interpuso una denuncia contra ella por «amenazas, vejaciones y problemas familiares». Su demanda fue admitida y el juicio se celebró el pasado lunes saliendo favorable a sus intereses. «La jueza ordenó contra ella una orden de alejamiento de seis meses, una imposibilidad de comunicarse conmigo de 18 meses y treinta días de localización permanente», aseguró ayer el fondista leonés.

«Recogí esa sentencia el pasado lunes —añadió a continuación— y el martes a mediodía salí de nuestro domicilio y no entré más salvo para llevar un poco de comida a mi hijo a las once de la noche al acabar de entrenar. Como no quería problemas, subí al piso acompañado de un amigo y estuvimos apenas medio minuto. Estaba todo oscuro, mi hijo y ella creo que estaban acostados, dejamos la comida encima de la mesa y nos marchamos en silencio y sin hacer ruido para no molestarlos».

Según su propio relato bajó de nuevo a la calle y estaba cerca de su domicilio con el amigo que le acompañó cuando se presentó un coche patrulla de la Policía Nacional comunicándole que estaba acusado de maltrato y de un presunto delito de violencia de género.

«A los treinta minutos de salir de mi casa la policía me detuvo. Estaba allí con mi amigo y con varios vecinos de testigos pero no sirvió de nada. Poco después de las once del martes pasado ya estaba en comisaría y allí pasé la noche en el calabozo».

Sergio Sánchez niega rotundamente que él la maltratase y asegura que todo «es un montaje» de su expareja para vengarse de él.

«Ella fingió unas lesiones en una pierna. Yo no le hice nada. ¿Cómo iba a hacerle algo si tenía una sentencia favorable a mi por la que ella tenía que dejar nuestro domicilio?» se pregunta el atleta que añade que esa misma sentencia le daba también a él la custodia de su hijo de tres años de edad.

En todo caso, después de pasar la noche encarcelado, tanto el atleta gordonés como su expareja volvieron a verse las caras ayer en el Juzgado de Instrucción número cuatro para prestar declaración por lo sucedido.

En su testimonio, Sergio Sánchez mantuvo su tesis. «Me fui a entrenar y tengo todos los testigos del mundo de que no estuve en casa. No nos vimos. No nos hemos visto desde el juicio que tuvimos el lunes por la denuncia que yo interpuse. Los vecinos testificaron a mi favor, diciendo que no hubo ni voces ni pelea. Fingió las lesiones», vuelve a recalcar.

Incluso acusa a su expareja de no mantener un testimonio coherente durante su declaración ante el juez. «Se confundió con las horas, no sabía muy bien si la supuesta agresión fue a las nueve o a las once y tampoco supo precisar la ropa que llevaba ni el color de la camiseta», afirma.