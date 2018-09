Y si falla Aridane, ¿falso 9?

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La pregunta es recurrente y ya aparece en el entorno de la Cultural cuando tan solo se llevan disputadas dos jornadas del campeonato de Liga y con más acritud cuando al equipo no le salen bien las cosas, después de la primera derrota frente al Pontevedra en Pasarón. ¿Es demasiado corto el nuevo proyecto de la Cultural en ataque para retornar a Segunda División? Comparándolo con el número de efectivos en la posición de delantero centro que disponen los conjuntos de similar jerarquía, la respuesta es evidente: Víctor Cea cuenta con un solo delantero centro nato, Aridane. El futbolista canario se estrenó como goleador en Liga, aunque su tanto no evitó la derrota. Además, acumuló la segunda cartulina amarilla en dos partidos disputados. Parte del culturalismo ya se pregunta: ¿Cómo cambiará Víctor Cea su dibujo cuando por cualquier razón falte el ‘Tanque’ Aridane?

El repaso a la gestión de Víctor Cea desde que asumió el banquillo de la Cultural retrata la evolución del técnico hacia un equipo fijo. Cea ha ofrecido sobre el césped desde que llegó a León sus preferencias por apostar por un grupo fuerte, compacto, muy unido, en el que incluso no es partidario de excesivos cambios. Es más, el domingo frente al Pontevedra en Pasarón no quiso agotar las tres sustituciones. Jorge Ortiz saltó al campo mediada la segunda parte por un desafortunado Yeray González y sólo a seis minutos del final del encuentro dio entrada a Samu Delgado en lugar de Antonio Martínez, desacertado en algunas claras ocasiones para hacer gol en la portería del guardameta del Pontevedra Edu.

También ha preferido tomar la decisión de quedarse para el lateral izquierdo con un jugador de la casa, Viti, que a uno fichado expresamente en el mercado de invierno procedente del Real Valladolid, Ángel García. Su intención es evidente: el compromiso de Viti es mayor y no se quejará de su falta de minutos, en caso de que con el transcurso de la competición así suceda.

La receta del cuerpo técnico encabezado por Víctor Cea ha funcionado a la perfección en la pretemporada, incluso con una plantilla extensa en la que varios de sus componentes temían su descarte, que finalmente se produjo en los casos de Fer, Guille Vallejo, Irureta, Ángel García, Gianni Zuiverloon y Santiago Magallán. Pero lo importante llega con la Liga y mañana miércoles con la primera eliminatoria de la Copa del Rey frente al Navalcarnero, a partir de las 20.00 horas en el estadio Municipal Mariano González. El equipo culturalista se estrenó ante el Rápido de Bouzas con juego y goles. Pasarón se encargó de poner a Cea y los suyos los pies en la tierra. Y el eco de la parroquia leonesa ya suena: Cuando falle Aridane, ¿falso 9?