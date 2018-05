«Si la Ponferradina ficha a Borja Jiménez será todo un acierto»

ROBERTO ARIAS | LEÓN

Cristian Pérez Acebes (León, 1990) completó una espléndida temporada con el Rápido de Bouzas, equipo que debutaba en la Segunda División B, y al que sólo le faltó un punto para clasificarse para las eliminatorias de ascenso a la categoría de plata del fútbol español, haciéndose con un sitio en la próxima edición de la Copa del Rey al finalizar en la quinta posición del grupo primero, siendo rival de la Ponferradina.

—¿Cómo valora la temporada realizada?

—Sólo puedo valorarla como muy buena, tanto a nivel individual como colectivo. El Rápido de Bouzas llegó a la categoría con el objetivo de conseguir la permanencia, haciendo una plantilla prácticamente nueva y logramos conseguirlo muy pronto para después soñar con la fase de ascenso, faltándonos tan sólo un punto para lograrlo. A nivel personal disputé un gran número de partidos y la única pega han sido las lesiones. Pese a ello ha sido un año extraordinario.

—¿Cómo se vive una temporada luchando por el ascenso tras las experiencias anteriores tratando de mantener la categoría?

—La Segunda División B se marca en función de como compitas. Esta temporada en un grupo muy difícil por la presencia de los equipos madrileños estuvimos hasta el final luchando por una plaza en el play off, lo que viene a significar que todo está al alcance de todos y que la diferencia está en la mentalidad y en competir.

—¿El Rápido de Bouzas encabezó la rebelión de los modestos?

—Aunque teníamos muchos equipos con mayores presupuestos y con un objetivo claramente de luchar por el ascenso, al final no es todo dinero ni el nivel individual. El grupo es el que manda y el que al final te da opciones de conseguir metas más altas. Fuimos uno de los doce equipos de los ochenta que tiene la categoría que logramos puntuar contra todos los rivales.

—¿Qué parte de ‘culpa’ tiene Borja Jiménez en la temporada del Rápido de Bouzas?

—Toda, porque ha sido el forjador de este equipo, siendo junto a Álex Martínez, el director deportivo, los grandes conseguidores. Supieron hacer un equipo competitivo con jugadores que veníamos de descender o de Tercera División. Después el técnico nos hizo creer en nuestras posibilidades y a base de trabajo llevó al equipo a luchar por estar en la fase de ascenso.

—¿Cómo valora el trabajo de Borja Jiménez?

—Muy bueno. Es un entrenador muy trabajador que vive por y para el fútbol y al final, cuando haces lo que te gusta y ves que el trabajo te va dando la razón con resultados positivos hace que cada día te esfuerces un poco más, y eso nos lo consiguió transmitir para verse al final reflejado en la clasificación.

—Se dice que Borja Jiménez es el candidato número uno para entrenar a la Ponferradina, ¿cree que sería un buen fichaje para el equipo berciano?

—Creo que si al final ficha por la Ponferradina sería todo un acierto por parte del club berciano. Su trayectoria y trabajo avalan su fichaje y sólo necesita dar ese salto de calidad hacia un club como la Ponferradina, uno de los grandes de la categoría y que siempre parte entre los aspirantes al ascenso para poder demostrar su valía. Además, sólo puedo tener palabras de agradecimiento hacia él, porque fue el gran valedor para que firmara por el Rápido de Bouzas, depositando mucha confianza en mí.

—¿Dónde estará Cristian la próxima temporada?

—No lo se. Es muy pronto para poder hablar de ello. La temporada regular no ha hecho más que terminar y ahora comienzan las fases de ascenso. Hasta que no finalicen las mismas y los clubes sepan en que categoría van a jugar la próxima campaña no comenzarán los movimientos para realizar los fichajes. Creo que no sabré dónde jugaré la próxima temporada hasta unos días antes de que comiencen los entrenamientos, aunque me gustaría pertenecer a un equipo con un proyecto más ambicioso, aunque siempre estará también agradecido al Rápido de Bouzas por haber confiado en mí, por el trato recibido y por todas las consideraciones a nivel personal que han tenido conmigo.