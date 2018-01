Simeone busca la reconciliación con el Wanda Metropolitano

GONZALO BARQUILLA | MADRID

El Atlético de Madrid recibe este domingo (16.15 horas/beIN Sports) a Las Palmas en el Wanda Metropolitano y el equipo de Diego Pablo Simeone, que no conoce la victoria en los tres últimos choques que ha disputado, tratará de concentrar fuerzas en el torneo doméstico para levantar los ánimos e intentar no perder la pista al Barcelona, que lidera la tabla por delante de los rojiblancos con 11 puntos más. El cuadro colchonero quiere reponerse del varapalo sufrido ante el Sevilla en los octavos de la Copa del Rey, uno de los títulos con los que soñaba, en uno de los momentos más difíciles de la ‘era Simeone’. El entrenador argentino ha sido criticado por una minoría de la afición atlética pero cuenta con el respaldo sólido del club, tal y como asegura Enrique Cerezo. «El ciclo de Simeone es interminable y permanente», resalta el presidente rojiblanco. Simeone fue sancionado con tres partidos por aplaudir al árbitro en la vuelta copera que se disputó en el Sánchez Pizjuán, pero no cumplirá el castigo en la Liga. El técnico bonaerense, que sí ve en sus jugadores «la misma implicación de siempre», no podrá contar de nuevo con Diego Costa para el partido ante Las Palmas, su mayor arma en ataque. El míster rojiblanco además, comentó este sábado la situación de uno de los recientes fichajes del Atlético, Vitolo, que vivirá un nuevo reencuentro con el equipo canario.