Vicente del Bosque ha despejado las dudas acerca de su repentino adiós al bigote. Ni siquiera ganar la Eurocopa del 2012, y el Mundial del 2010 fueron razones suficientes para que el exseleccionador español de fútbol despachara al mostacho que le ha acompañado durante 45 años, y que se había convertido en una de sus señas de identidad. Pero gracias a una campaña publicitaria las cosas han cambiado.

Hace unos días, Del Bosque generó gran revuelo entre los medios cuando apareció en los premios de la revista Men's Health, sin su bigote de toda la vida. Algunos llegaron a teorizar que el salmantino se había unido a la campaña solidaria del movimiento Movember, que consiste en dejarse crecer el bigote durante el mes de noviembre para concienciar sobre algunas enfermedades masculinas como el cáncer de próstata, pero al revés, o sea afeitándoselo en noviembre.

La campaña de Navidad de Pescanova ha sido el motivo de tan meditada decisión. En el espot se puede ver cómo tras afeitarse el bigote, Del Bosque comienza a vivir una serie de adversidades, como que no lo admitan en su restaurante de siempre, que los taxis no se detengan al pasar, o que su perro no pare de ladrarle cuando llega a casa porque no lo reconoce. "Desde que te fuiste mis labios se sienten desnudos sin ti", suena la canción de fondo en el anuncio, cuya verdadera intención es poner en valor los bigotes de su producto estrella en estas fechas: los langostinos Rodolfos.

El bigote es para muchos un símbolo de masculinidad, seguridad y determinación. En el caso de Del Bosque, su pérdida es el motivo de que todo le salga mal en el anuncio, cuyo lema reza "Elige bigotes, elige Rodolfos". El exseleccionador asegura que el adiós a su mostacho no ha sido una decisión fácil. "Sin bigote, Vicente no es Del Bosque. Sin bigote, un langostino no es un Rodolfo", sentencia el anuncio.