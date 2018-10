Sin gol el premio es un punto

Antonio Martínez fue derribado dentro del área del Valladolid B aunque el árbitro, a pesar de las quejas de los jugadores leoneses, no decretó penalti. MARGON EGEA -

A. DE CASTRO | VALLADOLID

La Cultural no pudo mantener su racha de triunfos ligueros ni tampoco como visitante tras no pasar del empate en el feudo del Real Valladolid B (0-0) en un partido en el que los de Víctor Cea fueron de más a menos y en el que también notaron la falta de su delantero Aridane.

Después de las emociones fuertes de la Copa y del emparejamiento con el Barça era complicado ‘aterrizar’ de nuevo en la áspera realidad liguera, si bien el escenario era otro campo de Primera como Zorrilla. Al final, en la visita al filial blanquivioleta, justa igualada sin goles.

La Cultural tuvo más llegadas en el segundo periodo, pero no las aprovechó y al final tuvo que conformarse con el punto tras un encuentro igualado, intenso pero sin acierto en las áreas. Empezó el primer periodo con dominio del Valladolid B.

A partir del minuto 25 aproximadamente se fue igualando el juego, con alguna llegada más de la Cultural hasta el intermedio, pero sin crear demasiado peligro ante la meta pucelana. A los tres minutos, primera oportunidad blanquivioleta en un disparo de Kike en muy buena posición, pero pegó mal y el cuero se marchó fuera. Respuesta tímida de la Cultural a los diez minutos con una internada de Capilla por banda izquierda, con pase atrás al que no llegó Liberto, sacando la zaga local in extremis. El infortunio llegaría para los visitantes en una lesión de Señé tras un choque con un rival, lo que obligó al cambio entrando Mancebo en su puesto.

La Cultural, a partir del ecuador del primer periodo, despertó y mejoró bastantes enteros. En su primera llegada reseñable, Martínez recibía un pase en profundidad, enfilaba la meta vallisoletana pero Kike, entrando por detrás, le arrebataría el balón con el jugador visitante y sus compañeros reclamando penalti. Quizás la mejor ocasión del filial pucelano llegó a los 36 minutos, una buena jugada con disparo final de Javi Pérez. Cuando se cantaba el gol apareció la mano de Palatsí y lo evitó. Arreón final de los leoneses con cuatro ocasiones casi seguidas. A los 39 minutos, falta que bota Zelu bien detenida por Samuel. En el 40, un centro de Sergio Marcos con remate de Zelu, algo estorbado por un zaguero, y el esférico salía fuera por poco.

La presión de la Cultural le permitía robar con prontitud. A los 44 minutos, internada leonesa por la izquierda con un centro final al segundo palo sobre Zelu, quien disparó a romper pero desviado. Y ya sobre el pitido del descanso, internada por la diestra de Liberto hasta la línea de fondo, con pase de la muerte que no encontró rematador. En el segundo periodo arrancó bien el Valladolid B pero le duró poco la gasolina, como unos cinco minutos. A partir de ahí, agobio infructuoso de la Cultural. En el minuto 52, un disparo de Yeray le salía algo flojo y lo paró Samuel. Al minuto, intento de Liberto, que ya había superado al meta local, pero al que no llegó por poco Eneko Capilla. El agobio era culturalista, con un remate de Yeray cruzado que detuvo Samuel con muchas dificultades apenas un par de minutos después. Al rato, córner que acaba a pies de Liberto, con un potente disparo que salió rozando el poste. A los 62 minutos un balón suelto en ataque le llegaba a Zelu, pero se le anticipó in extremis el arquero local, muy destacado en esta fase del juego. Dos minutos más tarde, internada de Liberto por la izquierda, pero el último zaguero pucelano cortó el esférico cuando se quedaba solo ante Samuel.

Desde ese momento, reacción vallisoletana con tres acercamientos seguidos locales. A 25 minutos del final, remate de Javi Perez que salía rozando el poste. Al minuto, Zalazar caracoleaba en el área, se zafó de dos rivales y su disparo salía cerca del palo de la meta culturalista. Y a los 69 minutos, internada de Dani Pedrosa, se escora y su chut es interceptado por Iván González, oportuno al cruce aunque haciéndose daño en la jugada. De ahi hasta el final mucha intensidad pero nulo acierto de dos equipos que ya habían gastado toda la pólvora, llegando el final del encuentro en Zorrilla con las ‘gafas’ inamovibles en todo lo alto. Un empate que supo a poco a los aficionados leoneses.