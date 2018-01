Sin más soluciones en ataque

f. r. otero | ponferrada

Siguen pasando los días y no hay novedades en cuanto a caras nuevas en la Deportiva. El club podría tener avanzadas gestiones con dos futbolistas ofensivos, aunque la situación clasificatoria del equipo ha frenado varias operaciones por la reticencia de jugadores a venir a un conjunto que está luchando por no descender, al menos por ahora. De hecho, un mal resultado en A Malata metería de nuevo al cuadro de Terrazas de lleno en la pelea por no caer en la zona roja. Pero lo cierto es que para Ferrol y por segunda semana consecutiva el equipo sólo tendrá a un delantero disponible en la plantilla, que es Yuri. El regreso de Ríos Reina abre la incógnita de si Isi, de los jugadores más en forma del equipo, seguirá en el equipo o incluso si lo hará Iago o estarán los tres y alguno cambiado de posición con respecto a la última fecha. En suma, que efectivos ofensivos, pocos.

Ayer Dinu Moldován no se ejercitó aquejado de problemas físicos y habrá que ver cómo evoluciona. Desde luego que hoy por hoy es la única duda para el duelo de Ferrol.

De momento las únicas incorporaciones que van llegando son las que atañen al filial. El mismo tiene a prueba al delantero croata Marko Corak, un futbolista de 19 años que hoy tendrá una prueba, igual que el liberiano Keith Nah en un partidillo de entrenamiento entre el segundo equipo y el de la Liga Nacional Juvenil en Compostilla.

Tras el entrenamiento de ayer Álvaro Moreno pasó por sala de prensa para reconocer los fallos del último domingo y subrayar la importancia del partido de éste: «Fue un palo duro, pero estamos todos unidos y sabemos lo que hay que hacer para sacar el partido de este domingo adelante. En el último partido teníamos la tarea de ponernos por delante y mejorar la primera parte con respecto a otras anteriores. Nos empataron en el minuto 44 en un fallo y eso nos condenó. Tenemos que ser más fuertes y asumir la responsabilidad de cada uno. A mí no me disgusta el sistema, porque es atrevido y valiente, pero también muy exigente y difícil. Todos los partidos son importantes, pero venimos de perder y necesitamos ganar, sino nos metemos ahí abajo y lo que tenemos es que escalar. Ellos estarán con hambre y ambición, pero nosotros más».