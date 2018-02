Sin pegada no hay paraíso para la Cultural

F. RODRÍGUEZ | HUESCA

Buen partido y derrota mínima de la Cultural en el feudo del líder de la categoría, la SD Huesca (1-0). Los de Rubén de la Barrera ofrecieron una gran imagen ante un rival tan potente como el oscense y aunque su mejor hombre fue el portero Palatsí, los leoneses plantaron cara siempre, tuvieron ocasiones para al menos empatar y terminaron el duelo jugando en el área local.

Tanto locales como visitantes comenzaron el partido muy pendientes de sus respectivos esquemas tácticos y por eso los primeros minutos fueron de puro tanteo, con los dos mostrándose conservadores y acaso demasiado encorsetados en las pizarras de sus técnicos. Después, la Cultural mantuvo el tipo con cierta incomodidad durante el primer cuarto de hora e incluso después consiguió desbaratar, algunas a cambio de tarjetas, las intentonas de una SD Huecas que dominaba pero no podía con Palatsí. El Cancerbero leonés se convertiría en el gran protagonista de la primera parte con sus intervenciones, pues detuvo tres ocasiones muy claras e intervino en otras dos más que peligrosas. Poco antes del veinte se vio la primera buena parada de Palatsí, a disparo de un Moi Gómez incrédulo; pero apenas cuatro más tarde fue el local Chimy Ávila quien se quedó helado al ver como Palatsí le sacaba a córner un gol cantado. Sin tiempo para reponerse poco después un desesperado Ávila se volvía a topar con Palatsí. Por entonces la Cultural atravesaba por su peor momento, pero sin descomponerse. Por fin Buendía consiguió inquietar al portero local Remiro con un remate que no cogió palos por poco. Corría la media hora de juego cuando el local Ferreiro, uno de los destacados, realizaba otra gran jugada individual que terminaba con una ocasión clarísima sin portero que sin embargo el defensor visitante Viti sacó bajo palos. El Huesca perdonaba pero no bajó el ritmo y siguió presionando duro sobre la salida de balón. Los leoneses respondieron valientes y al poco con apenas dos pases, rápidos y verticales, encontraron el espacio para conseguir el gol; pero el cancerbero local Remiro se lució y sacó no sin muchísimos apuros el punzante disparo de Buendía. Una ocasión de gol inmejorable para un equipo visitante que sobrevivía al agobio. De ahí al descanso los locales siguieron dominando pero ya no generaron un peligro tan claro como antes y las mejores llegaron a pelota parada, mientras que la Cultural pudo coger aire

A la vuelta de vestuarios el Huesca reinició el juego fortísimo y una vez más sus atacantes, con Ferreiro hiperactivo, pusieron en jaque a la defensa leonesa. Así antes del cinco Ferreiro se marchaba por enésima vez por la banda y servía perfecto a un Ávila que no remató con nada de acierto. Dos minutos más tarde Gallar alcanzaba la línea de fondo y lograba sacar un bonito pase de gol ante dos defensores pero Aguilera remataba incomprensiblemente desviado fuera del marco. Los de Rubén de la Barrera volvían a atravesar por un momento muy delicado pero así y todo no renunciaban a salir con rapidez a la contra y en los siguientes minutos se vivió una fase de ida y vuelta en la que cualquier cosa pudo pasar. Hasta que rondando la hora de partido el Huesca conseguía hacer el primer tanto al aprovechar un error grave del rival, un robo en la frontal que terminó con un rebote muerto y un remate final del central Jair Amador que se coló en el portal de Palatsí.

Tras el tanto, los aragoneses se relajaron un poco y aunque siguieron controlando el cuero por primera vez abusaron del pase en horizontal o de seguridad, pero por contra encajar gol no varió el planteamiento ni el ánimo de la Cultural, que se mantuvo fiel a su planteamiento e incluso adelantó líneas buscando la igualada. En el ecuador del periodo Rodri lo intentó por dos veces con dos centros con bastante peligro pero sin suerte. Cinco más tarde un resbalón del autor del gol Jair permitía a Rodri volver a intentarlo, esta vez con muchas más opciones, sin embargo Remiro paraba y conseguía evitar el empate.