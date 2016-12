Sin remontada en Cambados

ARTURO ORTIZ | CAMBADOS

Esta vez no hubo remontada y el Agustinos despidió el año con una derrota (83-72) en un duelo que se decidió en el último cuarto, donde los de Jareño echaron de menos la capacidad anotadora de otras ocasiones.

La Liga LEB Plata puso anoche punto y final a la primera vuelta con una jornada unificada en la que el Agustinos Eras se medía a domicilio al Xuven Cambados con la intención de seguir su fantástica racha de seis victorias en los últimos siete partidos del campeonato. Los de Ángel Jareño querían poner la guinda al año tras un inicio complicado del que poco a poco, a base de resultados y buen juego, fue saliendo hasta convertirse en uno de los equipos más fuertes del campeonato regular.

La cancha de O Pombal fue testigo de un partido frenético a la par que igualado, en el que ambos equipos salieron desde el principio con las ideas claras y las ganas de llevarse la victoria. Aunque en el envite disputado en tierras gallegas no hubiese en juego la lucha copera, la predisposición de ambos conjuntos fue siempre la de tratar de encarar el nuevo año con una victoria en el bolsillo que les diera confianza. La igualdad pudo comprobarse en el final de cada cuarto, como en el segundo, cuando sobre la bocina, Medina se sacó de la manga un espectacular triple desde 14 metros.

El camino a los vestuarios estuvo marcado por el magnífico lanzamiento del jugador del Agustinos, que recortó distancias para llegar al descanso con un igualado 46-42 que dejaba todo abierto de cara al segundo capítulo. El primer cuarto terminó con un parcial de 20-19 y los de Jareño anduvieron prácticamente en el tramo inicial a remolque de un Xuven Cambados que disponía del control y a cuyos jugadores no les temblaba la muñeca a la hora de encarar la canasta visitante.

Pese al buen hacer de Medina (24 puntos), con el talento del base gaditano no fue suficiente para doblegar a un rival que eso sí, llegó a ver como los gallegos se ponían delante (36-37) tras un gran parcial de 0-7. No obstante, el tiempo muerto sirvió a los locales para frenar la embestida del Agustinos y darle la vuelta al electrónico. Fue la tónica que se mantuvo en el inicio del segundo acto que volvió a ser para el Xuven, logrando llegar al último con una ventaja de cinco puntos (68-63).

Así las cosas, se llegó al último cuarto con el partido por decidir y la esperanza del cuadro leonés en darle la vuelta al marcador y sumar un nuevo triunfo en su casillero que le permitiera seguir una jornada más en la zona tranquila de la clasificación. Pero no se dio el caso. El ritmo anotador del cuadro leonés fue disminuyendo y las ventajas locales aumentando. El Xuven Cambados no bajó la intensidad en ningún momento y no permitió que de nuevo cristalizara la remontada de un Agustinos que fue viendo como la distancia se ampliaba hasta llegar a los diez puntos (81-71) de diferencia a falta de un minuto.

Con todo resuelto, sin milagro mediante, el equipo leonés acabó cayendo de manera justa para cerrar la primera vuelta de la temporada con siete victorias y ocho derrotas.