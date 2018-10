Sin sustos antes de volver a Europa

PABLO RIOJA | LEÓN

El Abanca Ademar retoma la Liga —hoy desde las 20.00 horas en La8 y la LigaTV— después de un parón de selecciones que Rafa Guijosa hubiera preferido evitar pese a la carga de partidos que trae el equipo desde el comienzo de temporada. El técnico madrileño considera que los suyos habían cogido velocidad de crucero y ahora, salvo los internacionales, el resto de la plantilla ha perdido el ritmo competitivo. Aún así, el máximo responsable del vestuario marista afronta el duelo ante el Alcobendas «con mucho respeto pero sin miedo».

Pese a que el conjunto que dirige Manuel Carballo es un recién ascendido, para Guijosa significa lo mismo que si viniese un rival directo de los leoneses como puede ser Logroño. «Lo considero un partido de alta tensión», remarca, consciente de que si los suyos no salen al cien por cien tendrán problemas para sacar el encuentro adelante. Con las bajas seguras de Carrillo y Juanjo Fernández —ambos lesionados— y las dudas de Pesic y Mosic —que no han podido entrenar con el resto de compañeros— el equipo no quiere sustos antes de retomar la máxima competición europea el próximo sábado.

Sobre el rival de esta tarde, Guijosa subraya que no van a variar su modo de juego sea cual sea el resultado. «Nos van a crear muchos problemas. Tienen muy claro el sistema y además conocen a la perfección tanto sus virtudes como sus limitaciones». El juego combinativo y el eficiente uno contra uno de sus atacantes son dos de las armas principales de los madrileños. «Estoy convencido de que el Alcobendas no va a perder la categoría este año. Pese a ser un recién ascendido, en cuanto se adapten saldrán de la zona de peligro. Igual que se habla de que el Ademar tiene su propio ADN, ellos también cuentan con el suyo», destaca Rafa Guijosa.

Alcobendas, que sumó su segunda victoria de la temporada en la última jornada ante el Helvetia Anaitasuna, se ha mostrado más solvente como local —donde compitió frente a Benidorm y derrotó a Guadalajara— mientras que a domicilio ha sido más vulnerable y aún no ha podido puntuar.

El choque frente a los madrileños supondrá el debut ante la afición leonesa del internacional húngaro Patrik Ligetvári, que ya se estrenó antes del parón de selecciones con una notable actuación en Huesca, donde resultó determinante en el tramo final para la ajustada victoria (19-20). Al entrenador del Abanca Ademar más que sorprenderle su actuación le «agradó» la forma en la que se echó el equipo a la espalda. El reciente fichaje de los maristas no se arrugó «en situaciones complicadas, cuando el marcador estaba igualado» donde «tomó la responsabilidad de forma acertada y además jugando bien».