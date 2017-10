Síntomas muy preocupantes

SD Ponferradina 0 RCD Fabril 1 La Deportiva cede su primer partido en casa y se sitúa al borde de la zona de descenso. El equipo es despedido con gritos de ‘¡fuera, fuera!’

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

La semana pasada fue un aviso, pero lo de ayer, una constatación. La Deportiva de la pasada temporada parece haber regresado. El equipo, que hasta hace dos jornadas no lo estaba haciendo mal incluso cuando no vencía, dejó muchas dudas el anterior domingo contra el Real Valladolid B y ayer las confirmó. Lo visto ayer, sin ánimo de ser alarmistas, es preocupante. Bien es cierto que el 0-1 en el minuto 5 condicionó todo el desarrollo del choque. La Deportiva sumó más nervios a los que ya había. Las imprecisiones se multiplicaron y si el cuadro visitante no sentenció, fue bien porque no acertó en el último pase o quizá porque se vio superior y se gustó en exceso. Pudo pagarlo, aunque salvo en las acciones de estrategia, la Deportiva no creó demasiado peligro. Un disparo de Andy y un toque de Yuri en el segundo tiempo fue lo poco destacado de la Ponferradina en ataque. Ayer se demostró que lo que hay en ataque no basta.

A lo largo de esta semana más de un analista apuntaba que el Fabril era un filial de verdad con jugadores de verdad. Y ayer lo demostró. Y ayer, en esos comentarios en caliente que se oyen en la grada o incluso en la zona vip al acabar el choque, uno decía «hay menos equipo y esto va peor que la pasada temporada».

Sorprendió Terrazas dejando a Yuri en el banquillo y colocando en el equipo titular a Pallarés. También fueron titulares Iago Díaz y Menudo. Buena parte del equipo estuvo muy por debajo de sus posibilidades. Si se pretendía buscar centros para los remates de Pallarés o que éste bajase balones en largo con su corpulencia, no se logró. Las incursiones de Caiado por la derecha en el primer tiempo fue la única herramienta del cuadro berciano para buscar la portería contraria. Pero sus centros no encontraron destinatario casi nunca. El Deportivo Fabril ahogó a Andy en el centro del campo y el conjunto local tuvo o que salir jugando con desplazamientos en largo desde atrás o que fueran los propios defensas los que tuvieran que subir el balón y hacer de cerebros del equipo.

El Fabril marcó en un córner sacado a la zona de tres cuartos y ante una falta grave de atención de la defensa local. Edu recibió, controló mal, se colocó el balón y tiró sin que llegase nadie a tiempo. Antes del descanso Borja Galán pudo hacer el segundo, pero Moldován detuvo en dos tiempos. El extremo entró como mantequilla en la defensa ponferradina.

La salida de los equipos en el segundo acto no cambió el panorama y Terrazas buscó soluciones desde el banquillo. Saúl entró por Menudo y Jorge García se adelantó a la mediapunta. También Yuri entró por un inofensivo Pallarés. Caiado siguió en la izquierda, puesto que pasó a intercambiar con Iago en el minuto 38 del primer acto. Luego Isi saltó al cambo por el ex extremo de la Cultural.

El filial coruñés perdonó el 0-2 en más de una acción, incluso en una en la que Dinu Moldován quedó tendido en el césped y continuó la jugada. La Deportiva se perdió en la imprecisión y las urgencias y sólo dispuso de dos ocasiones.

Al final, pitada, primera gran decepción y gritos de ¡fuera, fuera! en la retirada de los futbolistas a vestuarios.

La Deportiva cae al puesto de play out con sólo tres puntos de margen sobre el colista y uno con respecto a la zona de descenso. La desventaja con respecto a las plazas de play off se mantiene en siete puntos y diez con el liderato.

La próxima cita será ante otro de los equipos mal clasificados. El CF Talavera de la Reina, que no ha ganado todavía en su debut en la categoría, es penúltimo empatado con el colista Real Valladolid B. El Virgen del Prado acogerá el choque de la octava jornada el domingo desde las seis de la tarde.