Sito Alonso: "No voy a perder la fe"

En la desesperada carrera contra reloj que vive el Barça en la Euroliga, el partido que le enfrentará este jueves al Bamberg en el Palau (21.00 horas) adquiere un rango poco menos de final, sobre todo después de la derrota de este martes en Valencia, donde los azulgranas volvieron a tropezar (12 derrotas en 18 jornadas por solo seis victorias), lo que hace muy complicada la clasificación entre los ocho primeros.

“Hay dos maneras de enfocar nuestra situación”, explicó el técnico del Barça, Sito Alonso. “Tenemos la opción de rendirnos, excusarnos y lamentarnos. Pero yo he tomado otra diferente: apoyar al cien por cien cada jugador que está con nosotros ahora y seguir confiando en las cosas que nos han dado cada uno de ellos”.

La derrota de Valencia, la tercera consecutiva aboca al equipo en otra racha negativa, como las que ya ha vivido esta temporada (cinco y seis partidos), aunque eso no resta confianza a Sito. “No voy a perder la fe nunca”, proclama el técnico azulgrana “Cuando más difícil es, más fuerte soy. Estoy totalmente convencido de lo que estoy haciendo, de que vamos a seguir luchando por esos objetivos ¿Que tenemos que hacer las cosas mejor? Obviamente. Tenemos que ganar. Esto es el Barça ¿Estamos en un momento complicado otra vez? Sí, pero lucharemos para salir de él. Mientras estemos a tres victorias del octavo clasificado y queden más de 10 partidos para acabar, es posible cualquier cosa”, aseguró.

Jugar con paciencia

Sito considera que el Barça solo tiene una salida: mejorar con el trabajo de equipo y desprenderse de las cosas que afectan de forma negativa a nivel mental. “Algunas de las cosas que hemos hecho no son fáciles. Ganar al Olympiacos, al Panathinaikos, al CSKA”, remarca el preparador barcelonista. “ Son muchas las cosas que afectan el rendimiento. Tenemos urgencias. En un club como este hay que ganar. Pero si te fijas las cosa que hemos hecho bien, no están las urgencias, sino jugar con más paciencia. Tenemos que buscar situaciones que den calma al equipo”.

Acerca del Bamberg, el equipo frente al que perdió el Barça en la ida (84-81) después de desperdiciar una ventaja de 26 puntos, Sito habló en términos elogiosos. “Es un equipo peligroso. Con mucha capacidad en el juego exterior, que tiene jugadores muy versátiles como Wright y que con la llegada de Musli, juega ahora más en el poste bajo”.

"No podemos rendirnos, tenemos que luchar. Es lo que hay. Faltan muchos partidos, pero es verdad que es, entre comillas, una final", ha declarado, por su parte, Thomas Heurtel.

El base francés admite que no tiene "una explicación" para lo que están pasando esta temporada, pero no busca excusas. "En el Barça estas cosas no se pueden hacer. Tenemos que ganar cada partido", explica.