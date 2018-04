Los socios invitan a ver fútbol

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

«Hola socio de la Cultural, te hago pagar el suplemento... Y por detrás regalo invitaciones a niños y a padres», así expresan los pasquines que algunos socios y peñistas del equipo leonés tienen previsto pegar en diferentes zonas del estadio Reino de León. A continuación, la Peña Orgullo Cazurro afirma: «Otra muestra más del trato del club al socio de la Cultural. Tú pagando y mientras el club regalando invitaciones por León y también a los niños y a los padres de los jugadores de equipos de la provincia».

Socios y peñistas no comparten la medida adoptada y vuelven a denunciar su malestar por declarar el partido frente al Tenerife, el sábado a las 20.00 horas, como día de ayuda al club. En un partido en el que el club leonés ha pedido el máximo apoyo a su afición, los socios no acaban de entender que se les penalice para beneficiar al no socio. «Sólo hacen que perjudicar a los socios». «Regalar una entrada para el partido ante el Córdoba a cada socio ya le cuesta 10 y 15 euros del suplemento que tiene que pagar contra el Tenerife», afirman abonados y peñistas. «Para los socios que deseen comprar entradas adicionales a su propio suplemento, eso de que podrán tener ventajas de la promoción 2x1 sólo beneficia a los no socios del club, porque pueden entrar al estadio por el mismo precio de un abonado», mantiene parte de la masa social.

Mientras, el futbolista de la Cultural Yeray González indica al respecto: «El club toma sus decisiones, nosotros las apoyamos, y sólo cabe agradecer a la gente su seguimiento y su fuerza en cada partido. Nos vamos a dejar todo para que la afición sienta suyo el partido, con la meta de ganar los puntos».

Sobre la posibilidad de irse a otro club si la Cultural desciende, Yeray afirma: «No hay nada con otro club. Yo he firmado aquí para estar muchos años, quiero estar en esta ciudad, llevar este escudo mucho tiempo. No se puede dudar de mi palabra, son informaciones equivocadas».