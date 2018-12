Solari le contesta a Cristiano: 'El vestuario del Real es humilde y grande'

Después de que Cristiano Ronaldo dijera que el vestuario del Real Madrid no es tan humilde como el de la Juventus, Santiago Solari habló en la rueda de prensa previa al partido que jugará este miércoles (18.55 h.) ante el CSKA Moscú en la última e intrascendente jornada de la Champions League. "La humildad es la virtud de los grandes y el vestuario del Madrid es humilde y grande, y lo ha demostrado. Es grande en todos los valores del deporte", dijo el entrenador blanco sobre sus jugadores. "Cristiano es parte de nuestra historia y sus sentimientos son solo suyos, no los puede juzgar nadie, pertenecen a su intimidad" explicó sobre el portugués.

Mundial de Clubs

Respecto a las competiciones que tiene por delante el club presidido por Florentino Pérez, Solari manifestó: "No tengo predilección entre Liga y Champions. Me gustan las dos. Y la Copa del Rey y el Mundial de Clubs. Es a lo que debemos aspirar y, por suerte, estamos vivos en todas ellas". Y añadió: "El desafío es estar óptimos a nivel mental y físico para afrontar cada partido y para demostrar que no hay competiciones más importantes que otras. Intentamos dar todo en todos los partidos, lo que ocurre es que son muchos y muy seguidos".

El argentino hizo referencia al partido del Madrid ante el CSKA Moscú, teniendo en cuenta que el equipo ya está clasificado para octavos de final. "Saldremos a ganar, intentando respetar nuestra historia y la competición. Y porque hay otros equipos que también se juegan cosas", finalizó.

Partido para rotar

Para recibir a los rusos en el Bernabéu, Solari mantiene con la baja a Mariano, Nacho, Reguilón y Casemiro, aunque el brasileño ya está entrando con balón y ultima su vuelta para el Mundial de Clubs. Kroos y Marcelo, ya integrados con normalidad en la dinámica de grupo, siguen sin estar en su mejor condición física, por lo que no se les espera en un partido de oportunidades para jóvenes como el central Javi Sánchez o Vinicius, y para los habituales relegados al banquillo: Navas, en la portería, Isco y Asensio.