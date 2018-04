Sólo faltó un poco de acierto

otero conde | ponferrada

Otra Deportiva ha aparecido, tarde, pero ha aparecido. El cuadro berciano mejoró la actuación de dos jornadas antes contra la Gimnástica y realizó ayer su mejor partido del campeonato, aunque entonces golease y ayer no pasase del empate a un tanto ante un rival al que sólo ha ganado una vez en casa en toda la historia. El cuadro berciano se quedó con diez antes del descanso, pero no se arredró y mereció el triunfo.

Carlos Terrazas repitió el once de la semana pasada y aunque el Atlético pudo adelantarse a los 30 segundos en un centro rematado alto por Stephane, la Deportiva fue mejor. En un partido abierto y entretenido, el cuadro local pasó a dominar y a ser mejor, aunque hasta el gol no tirase a puerta. Antes se le anuló uno por fuera de juego al propio Stephane.

Guille Donoso, el mejor fichaje de la Deportiva de Terrazas (sumando verano e invierno), se sacó de la chistera un duro lanzamiento casi desde 30 metros que sorprendió a San Román para hacer el 1-0 en el minuto 22. El asturiano completó la mejor actuación individual de un jugador del equipo berciano (amén de las de los goles de Yuri) en toda la Liga, acaso en el conjunto de las dos últimas temporadas.

Entre el minuto 27 y 28 el marcador pudo cambiar de color en ambos lados. Primero Mandaluniz metió una sobresaliente mano abajo a tiro de Olabe y luego Andy estrelló de volea un balón en el larguero. Guille también buscó el segundo, pero el choque se torció de la manera más tonta. Jon hizo de Sandokán en un balón dividido en el área y casi le rebana la cabeza a Manny. Penalti y segunda amarilla al central en el minuto 38. El juego estuvo detenido más de dos minutos y Olabe empató desde los 11 metros.

La expulsión del vasco no trajo la inclusión del equipo de Álvaro Moreno o Yacouba Diori, jugadores de la línea defensiva que había en el banquillo. Carlos Terrazas le echó dos narices y puso de central a Saúl Crespo. Si el ponferradino dio un recital en Navalcarnero como mediocentro, ayer lo hizo como central. Y no lo estaba haciendo tampoco nada mal antes de su cambio de posición. Es más, fue después de Guille el mejor del partido. Cidoncha bajó a hacer de mediocentro y Terrazas dejó el dibujo sin mediapunta, o sea, pasó a ser un 3-3-2-1. Y si alguien no se explicaba lo que hizo con diez el Unión Adarve la pasada semana, sólo tiene que ver el choque de ayer para entenderlo. La Ponferradina fue mejor que su rival estando en inferioridad y sólo la falta de resuello en la parte final evitó que llegase con algo más de claridad y crease más ocasiones para ganar el partido. El Atlético no lanzó entre palo en todo el segundo período. Aunque sus llegadas al área siempre hacían temer lo peor. Pero un equipo que conocía las derrotas de Rápido de Bouzas y Artístico Navalcarnero y que se podía situar a dos puntos de la cuarta plaza, decepcionó en Ponferrada, más con las condiciones que se dieron en el choque por la referida expulsión.

Guille en un balón que se encontró en el área tras un despeje pudo marcar, igual que Yuri en un mano a mano con San Román y Fernando Román en un cabezazo al que respondió el arquero de forma extraordinaria. La Deportiva fue mejor con diez, más valiente, decidida y demostró ser el equipo por el que se lleva esperando desde mediados de diciembre del 2015.

La próxima cita tendrá lugar el domingo a mediodía en Barreiro ante el RC Celta B, equipo que tras una Liga un tanto irregular, parece que ha tomado aliento en la parte final y con el triunfo de ayer 0-1 ante el Coruxo se ha colocado a un solo punto de zona de play off y empatado a puntos con el Rápido de Bouzas, que ocupa la quinta plaza.