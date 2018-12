«Sólo puedo pedir disculpas a la afición»

«El primer gol ha supuesto un golpe duro. En el descanso el mensaje era buscar el cambio necesario para revertir la situación. El equipo está concienciado sobre el momento. Pedimos disculpas a la afición, que no ha podido ver ganar a su equipo». Así se expresó el entrenador de la Cultural, Víctor Cea, a la conclusión del encuentro frente al Salamanca en El Helmántico.

A continuación, el técnico culturalista expuso: «El primer tanto nos ha dejado en shock».

«Me veo arropado por la plantilla; el equipo tiene la actitud de hacer bien las cosas. No estoy ni contento ni tranquilo con el resultado porque está lejos de lo que queríamos conseguir. Si mi mente se va a otras cosas dejaría de ser coherente con la situación», manifestó Víctor Cea con respecto a su continuidad como entrenador de la Cultural tras recibir gritos de desaprobación por parte de la hinchada culturalista a la conclusión del choque.

Antonio Calderón, técnico del Salamanca, manifestó: «Creo que vamos a acabar el 2018 fuera de puestos de descenso. Hemos hecho un muy buen trabajo, ha sido un partido muy serio y somos justos vencedores. Vamos a acabar 2018 con el equipo fuera del descenso».

En cuanto a su expulsión por parte del colegiado, dijo: «Me van a caer dos partidos y no sé por qué ya que no le he dicho nada. Lo mismo tenía algo de afinidad con la Cultural...».