Un sólo punto en ausencia de Yuri

Decir que la Deportiva no ganó antes de ayer o en Salamanca por no poder contar con Yuri es jugar a fútbol ficción. Aunque todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena y en este caso de Yuri cuando el equipo blanquiazul no marca y por tanto no gana. Si ante Unionistas la Deportiva creó bastantes ocasiones y se echó de menos al brasileño para poder finalizar alguna de ellas con acierto, frente a la Cultural faltaron ocasiones y en este caso no son pocos lo que creen que con la presencia del ariete el equipo hubiera generado más, bien e la persona de éste o gracias a los huecos que pudiesen crearse con las vigilancias que se ejerciesen sobre él. Bien es cierto que en la otra visita a Salamanca, la de la jornada 2, contra el Pontevedra o en el choque en casa ante el filial de la UD Las Palmas Yuri jugó todos los minutos y el equipo se quedó a cero. Y que contra el Atlético de Madrid B marcó y la formación blanquiazul no logró los tres puntos. Al menos Bolo ya podrá contar con él para este fin de semana.