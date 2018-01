«Somos un equipo que puede competir con cualquiera»

J. VILLANUEVA | CROACIA

Ex entrenador del Abanca Ademar y último técnico en llevar un trofeo a las vitrinas del club leonés —la Copa Asobal de 2008— Jordi Ribera no tiene dudas, las opciones de medalla del equipo español en el Europeo de Croacia se sustentan en la variedad de su juego ofensivo, una riqueza táctica que permite paliar, incluso, la ya habitual carencia de lanzamiento exterior. «Creo que nos estamos obsesionado mucho con el tema del lanzamiento y debemos pensar que quizá en otras facetas superamos a otras selecciones», señaló. Confianza en el juego colectivo que ha llevado al seleccionador a fijarse un ambicioso objetivo en el torneo, volver a alcanzar unas semifinales a las que España no ha faltado en las tres últimas citas continentales.

—¿Cómo llega el equipo español al Europeo?

—En el torneo de preparación fuimos de menos a más. El último partido con Polonia fue bastante completo, fue el que mejores sensaciones nos dejó y acabar así siempre es positivo.

—¿Qué aspectos del juego le han dejado más satisfecho durante la fase preparación?.

—Pienso que hemos tenido mucha variedad en el juego de ataque, además según las diferentes combinaciones de jugadores que hemos utilizado la forma de jugar también ha sido distinta y eso es importante, porque no somos un equipo que haga dos o tres acciones de juego y no salga de ahí, somos un equipo que genera muchas situaciones distintas de juego.

—¿En qué debe incidir todavía más la selección?

—Hay que seguir puliendo todavía algunas situaciones ofensivas y, sobre todo, hay que seguir puliendo el trabajo de la defensa 5-1, aunque el equipo se encuentra cada día más cómodo con ese sistema, los jugadores empiezan ya a ser capaces de auto-corregirse según las situaciones del juego, porque empiezan a entender la filosofía, y eso seguro que nos dará una mayor riqueza.

—¿Le preocupan los problemas que ha tenido el equipo durante los partidos de preparación en lo tocante al balance defensivo?

—Hay que tener en cuenta que hoy en día los equipos corren mucho y hacer dos cambios ataque-defensa es más que complicado, por eso desde hace tiempo estamos probando nuevas combinaciones, que no se repita siempre la pareja Gedeón-Viran, que nos obliga a hacer dos cambios, introduciendo otros jugadores como Cañellas o Dani Dujshebaev, que nos permitan tener una mayor eficacia en la apertura del contraataque y también en el balance defensivo

—Ha asegurado que el objetivo es entrar en semifinales, pero ¿Se puede aspirar al oro sin tener un gran lanzamiento exterior?

—Creo que nos estamos obsesionando mucho con esto y debemos pensar que quizá en otras facetas somos superiores a otras selecciones. El año pasado en el Mundial caímos en cuartos por un gol ante Croacia, pero antes habíamos ganado todos los partidos. El equipo estaba perfectamente capacitado para llegar a la final, pero pequeños detalles, un mal partido, nos privó de luchar por las medallas.

—Centrándonos en el torneo, ¿Qué destacaría del primer rival, la República Checa?.

—En un Europeo no puedes empezar con dudas, porque puedes llevarte una sorpresa y más ante un rival como Chequia, un equipo con un buen lanzamiento, una buena portería y que sabe correr, pero, sobre todo, un equipo que llega al torneo con más cosas que ganar que perder y eso hace que sea más peligroso todavía.

—Dificultades que se incrementarán ante Hungría.

—Es verdad que ese partido es un poco una interrogante, porque Hungría apenas ha jugado dos partidos amistosos con Vranjes como entrenador, pero siempre es un equipo con un nivel físico muy alto y además va a jugar prácticamente como local dada la proximidad con Hungría. No va a ser un partido fácil.

—Y para finalizar la primera fase, Dinamarca

—Es un equipo que desde hace unos años parte siempre como uno de los favoritos, pero creo que es un equipo al que se le puede jugar y si queremos aspirar a entrar en semifinales debemos sumar puntos en la primera fase, porque la segunda ronda será también muy complicada con equipos como Alemania o Eslovenia.

—Entonces... ¿se ve con una medalla al cuello?

—Creo que somos un equipo que puede competir con cualquiera y debemos jugar siempre para ganar y aunque está bien fijarse objetivos a largo plazo, tanto los jugadores como los técnicos sabemos que hay que vivir el día a día, porque un Europeo es muy complicado.