«Somos uno de los 55 con opciones»

otero conde | ponferrada

El entrenador de la Deportiva, Carlos Terrazas, aseguró en la sala de prensa de El Toralín en la jornada de ayer que no desechará la posibilidad de jugar el play off de ascenso mientras las matemáticas no lo nieguen: «Estamos a tiempo de llegar a todo. Lo tenemos muy difícil para alcanzar el play off. Pero ayer leí un artículo que decía que hay 55 equipos que tienen posibilidades de jugar el play off y nos nombraba a nosotros. Tenemos que ir a Vigo a por todas. Es muy difícil, pero también está ahí la Copa del Rey y eso sí que depende más de nosotros».

Pero lo cierto es que los duelos directos, los puntos que quedan en juego y la diferencia con respecto a la cuarta posición lo hacen todavía más complicado de lo que parece. Y es que el Artístico Navalcarnero, que es cuarto (54 puntos), ha de medirse al quinto, el Rápido de Bouzas (53), al sexto, el RC Celta (53), y al séptimo, el Atlético (50). La Deportiva tiene 43 y quedan 15 en juego. Eso sí, teniendo que jugar ante los dos cuadros vigueses y con otras combinaciones de resultados en los que los de arriba apenas sumasen más puntos que los de los enfrentamientos directos, aún se podría llegar. Incluso se podría dar alcance al Fuenlabrada, que es tercero con 57. Si no suma más de un punto antes de jugar en la última jornada contra la Deportiva y el cuadro berciano lo gana todo, también le pasaría. Vamos, que las matemáticas no dicen que no, pero sí dicen que todavía está más complicado.

Hay algún jugador con molestias, como por ejemplo Ríos Reina, pero hasta el último entrenamiento no habrá nada fijo. Si al final no hay contratiempos, Terrazas se llevará a Vigo a todos menos a Jon García (al margen de Salinas, lesionado en el partido de la primera vuelta ante el cuadro celeste), cuyo puesto podría ser cubierto por Álvaro Moreno. Opciones como las de Saúl Crespo o Andy son circunstanciales y de momentos concretos de partidos como el de la semana pasada.

En la comparecencia de terrazas el técnico dijo que no es momento de hablar de futuro cuando todavía hay cinco partidos por delante y subrayó la dificultad que entraña el rival, a pesar de ser un equipo que no marca demasiados goles: «Es un equipo competitivo, con futbolistas hechos y con algunos jugadores mayores para estar en un filial. Su manera de jugar va muy al resultado a corto plazo, inmediato. No es un filial al uso que pueda tener ciertas fragilidades. Sale a ganar la competición».