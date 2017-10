Soraya se querellará contra Stoichkov

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que prepara una querella contra Hristo Stoichkov por llamarla franquista, y también a su abuelo, a su padre y a su hijo, según han informado a Europa Press fuentes de Moncloa.

Sáenz de Santamaría está estudiando la instancia judicial y los términos de la querella contra el exfutbolista búlgaro por unas declaraciones en las que Stoichkov también ha reclamado la dimisión de la 'número dos' de Ejecutivo de Rajoy tras los incidentes violentos en la jornada del pasado domingo en Catalunya.

Hristo Stoichkov no se mordió la lengua al valorar la convulsa situación que se vive en Catalunya. Desde Miami, donde trabaja como comentarista de Univisión Deportes, defendió la actuación de los ciudadanos catalanes que acudieron a votar y cargó con dureza contra la policía y el gobierno central.

Hristo Stoitchkov, a Miami, en el seu programa a Univisión. Amb el braçalet català i parlant clar. https://t.co/iEXwo4cIaY via @Univision — Xavi Torres (@xavitorresll) 3 de octubre de 2017

"Las imágenes son lamentables. Yo siempre he dicho que pegando no se arreglan las cosas. Si la gente de Catalunya va a votar, son libres de votar. Otra cosa es si se aceptan o no los resultados. Pero mandar a la fuerza armada a pegar a la gente, señoras, señores, niños... No hay perdón", apuntó el búlgaro.

"Estaréis donde os merecéis"

La peor parada fue la dirigente del PP Soraya Saenz de Santamaría. "La comunidad europea tiene que manifestarse duramente contra estos nefastos. Sobre todo con esta que tengo aquí. Su abuelo, franquista. Su padre, franquista. Ella, franquista también. Y su hijo. ¿Es ella la que demanda las cosas que tenemos que hacer? Por favor, dimite ya. No puedes mandar a la policía a pegar a gente inocente. Gobierno de España, sois una vergüenza total. Por eso estaréis donde os merecéis, separados del mundo".

El exazulgrana recordó también la final de la Copa de Europa de 1992, en la que salió al campo de Wembley con una bandera independentista, "cuando el Gobierno este que está ahora ni sabía que era esa bandera", remarcó el búlgaro.