«Sorprende volver a la selección»

roberto morales | madrid

Raúl Albiol, central español del Nápoles, regresa más de tres años después a la selección española en la primera convocatoria de Luis Enrique como seleccionador, y aseguró que el técnico «inicia una nueva línea» y ha hablado «muy claro» a los jugadores. «Luis Enrique inicia una nueva línea en la selección, una forma nueva de trabajar. Nos habló muy claro, que es lo más importante. Intentar lo más rápido posible acoplarnos a sus ideas tanto fuera como dentro del campo», reconoció el internacional. «Habla claro a los jugadores y la idea que tiene de jugar va a ser muy buena para el equipo. Lo más importante es la sinceridad y al grupo le va a venir muy bien», añadió.

El 31 de marzo de 2015 fue la fecha en la que Raúl Albiol defendió por última vez la camiseta de la selección española. El recuerdo es doloroso al caer con mala imagen en Amsterdam 2-0 ante Holanda. Era su internacionalidad 51, la que llegó a pensar que sería la última. «Sorprende volver porque después de tanto tiempo sin venir es normal que no te esperes la convocatoria. Hay mucho cambio en los últimos meses en la selección, no sabes lo que puede pasar. Hay que estar preparado por si llega la ocasión intentar aprovecharla», dijo.

«Lo más importante es centrarte en el día a día en tu equipo, encontrarte bien físicamente y hacer buenos partidos. Es normal según pase el tiempo que el porcentaje de venir baje. Estoy contento por volver a venir y por como me ha recibido el grupo», añadió. Después de tanto tiempo sin venir, Albiol afronta la llamada ahora «con ganas de disfrutar» y está centrado en iniciar el camino en la Liga de las Naciones con buen pie ante Inglaterra y Croacia.

«Me da muchos recuerdos volver y quiero disfrutar de estos días y los dos partidos muy bonitos antes dos grandes selecciones para empezar una nueva época. Tuve la suerte de estar en una muy buena, con jugadores que han hecho historia. Disfruté de momentos magníficos. Es difícil mantenerse mucho tiempo. Los últimos años no han sido buenos pero tenemos grandes futbolistas, una base de jóvenes magnífica y hay ganas de volver a ganar», señaló. Consagrado en el fútbol italiano, Albiol admite que en Nápoles vio la luz tras momentos duros en el Real Madrid. «En Italia me han dado mucho cariño, confianza y amor. Cada año he ido creciendo».

La selección española, encabezada por su entrenador, Luis Enrique Martínez, se sometió en la jornada de ayer martes a un estudio de composición corporal por la tarde.