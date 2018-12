El sorteo deja al Ademar al borde de lo imposible

Sergio C. Anuncibay | León

El Abanca Ademar lo tenía en su mano. Un triunfo sobre Guadalajara el miércoles habría convertido al equipo leonés en cabeza de serie durante el sorteo de la Copa Asobal. Incluso les valía con un punto, pero fueron incapaces de asaltar la pista alcarreña (25-23), donde Jota Hombrados dio su enésimo recital a los 46 años. Ese tropiezo condenó a los de Guijosa, que tendrán que verse las caras con el todopoderoso Barcelona (18.00 horas) en las semifinales de un torneo que arrancará mañana sábado en el pabellón Barris Nord de Lleida.

Antes, Bidasoa y Granollers abrirán la Copa (16.00 horas)con un partido, a priori, mucho más igualado que el de leoneses y blaugranas, a pesar de que ni jugadores ni cuerpo técnico del Abanca Ademar van a ponerle una alfombra roja hacia la final del domingo (19.00 horas) al vencedor de las últimas siete ediciones.

No obstante, los de Xavi Pascual son en estos momentos un transatlántico de dimensiones considerables que ha ganado todos sus partidos de Liga de forma holgada. Aparecen en todas las quinielas como firmes candidatos a levantar la Champions. En España, de momento, no tienen un rival que les haga sombra. No pierden desde el mes de abril, cuando Granollers cortó una racha de cinco años sin conocer la derrota. Por aquel entonces ya habían asegurado el título de Liga. Una misión imposible que no arruga a la expedición del Abanca Ademar, que quiere darle un susto al campeón.

De hecho, el pivote argentino Gonzalo Carou confía en «plantar cara durante 60 minutos, no sólo durante 40» al FC Barcelona. Los leoneses, que revivirán la final que disputaron hace un año en esta misma competición frente al equipo azulgrana, cedieron en la undécima jornada de liga disputada en el Palau Blaugrana (37-29), aunque llegaron igualados al descanso en el marcador.

«El equipo mostró el camino de lo que se puede hacer frente a un rival tan poderoso durante la primera parte, pero faltó mantener el ritmo y el acierto en la segunda», señaló.

A pesar de la dificultad que entraña, Carou reconoce que una hipotética victoria «supondría un empujón anímico importante y la presión en la final sería para los dos equipos, no sólo para Ademar por haber vencido al favorito».