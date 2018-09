«Soy importante, no una estrella»

ROBERTO MORALES | MADRID

Isco Alarcón, centrocampista del Real Madrid, aseguró que se siente «importante» en la selección española, pero «no una estrella», sin sentir que su rol tenga que cambiar tras el adiós de Andrés Iniesta a la Roja. «Me siempre importante, no una estrella. Estoy muy cómodo viniendo a la selección, jugando con los jugadores tan buenos que tenemos. Hay una buena selección, ha llegado un cuerpo técnico nuevo que esta implantando sus ideas, y esperamos hacerlo muy bien», dijo.

«Siempre intento dar lo mejor de mi, jugar para el equipo y ayudar lo máximo posible. Si individualmente estamos todos bien, colectivamente será todo mucho más fácil. Me siento importante, estoy cómodo de venir. Me lo paso bien, disfruto en el campo, pero los equipos ganadores no dependen de un solo jugador, tenemos varios entre los mejores del mundo», añadió. La llegada de Luis Enrique no piensa Isco que vaya modificar el estilo de la selección: «La idea de fútbol es prácticamente la misma, exceptuando algunos matices de Luis Enrique. Nos estamos adaptando a su forma de entrenar y estamos muy contentos, con ganas de empezar partidos importantes para ver en qué nivel estamos».

Valorando el Mundial de Rusia, el centrocampista madridista no mostró excesiva autocrítica a la imagen mostrada, y destacó lo difícil que es jugar contra equipos que se encerraron en su campo. «Al final el Mundial solo lo gana uno y no es tan fácil ganarlo. En un partido puede pasar de todo. En Rusia no hicimos nuestro mejor partido pero era difícil con once tíos en su área. Lo intentamos hasta el final y no se nos puede reprochar nada», apuntó. Isco prefiere mirar al futuro. «Es agua pasada y tenemos que intentar olvidarnos de lo que pasó en el Mundial porque no nos va a ayudar para nada. Tenemos que mirar para adelante, intentar mejorar. Tenemos un buen equipo y queremos hacer grandes cosas. El partido ante Inglaterra nos mostrará en que nivel estamos», sentenció.

Sin DISTRACCIONES

Isco valoró positivamente la norma del nuevo seleccionador, Luis Enrique Martínez, de quitar a los jugadores los móviles en el comedor y admitió que estaban «más pendientes de la maquinita que de hablar con el compañero». Uno de los cambios que ha introducido el método de Luis Enrique en la Roja afecta al tiempo que los jugadores pasan concentrados lejos de los terrenos de juego. En el comedor, cuando desayunan, comen, meriendan y cenan juntos, no podrán tener el teléfono. «Siempre es importante tener un poco de disciplina», admitió Isco. «Los móviles en la comida me parece bien porque muchas veces estábamos más pendiente de la maquinita que de hablar y comunicarnos con nuestros compañeros. Nos va a venir bien», opinó.