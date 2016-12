«Soy optimista, ¿por qué no vamos a ascender?»

ÁLEX ESTÉBANEZ | PONFERRADA

A pesar de que la primera vuelta de la competición no ha ido como se esperaba, el presidente de la Deportiva, José Fernández Nieto, no pierde el optimismo y mantiene la esperanza de que los blanquiazules terminen la temporada dando una alegría a sus aficionados.

—¿Deseando que se acabe este 2016?

—La verdad es que ha sido un año maldito deportivamente hablando. Ojalá que se acabe pronto y el que viene sea mejor. Necesitamos un poco de refresco y ahora estamos en un periodo de descanso para los chicos, a ver si sirve para que despejen la cabeza y nos cambia la suerte para salir de esta situación deportiva.

—¿Cuántas veces ha buscado explicaciones a todo lo que ha pasado?

—Todo nos salió fatal, pero es una cosa que tiene el fútbol: al final todo es cuestión de que entre la pelota. A veces hay cosas que pasan así, pero en nuestro caso el 2016 es inexplicable, independientemente de que tomamos decisiones y seguramente hayamos cometido errores, pero que salga todo tan mal es algo a lo que no le encuentro explicación. Hay jugadores incluso que el año pasado estuvieron aquí y no les salieron bien las cosas y ahora están triunfando en toda Europa... Espero que en 2017 las cosas nos vayan mejor.

—También hay otras cosas. Por ejemplo, no es normal que la Deportiva tenga cinco entrenadores en un año…

—Es lo que decía antes, a veces tomas decisiones y puedes acertar o no. Seguramente en algunos momentos no hemos acertado, porque las cosas no salieron. Pero en un club con una trayectoria como la nuestra no vamos a descubrir lo que se ha hecho a lo largo del tiempo, tampoco se puede juzgar por un año. Más interesado que yo en que esto vaya bien no hay nadie, pero las cosas surgen así y hay que afrontarlas. Esto es un deporte y así hay que entenderlo. Unas veces se gana y otras se pierde, pero el fútbol te da siempre oportunidad de revancha deportiva.

—Lo que sigue funcionando es la economía. De nuevo acaba el año con superávit y hasta toca la lotería...

—Nos hubiera gustado más que tocara en lo deportivo, aunque todo se necesita. Pero bueno, acabamos el año con una buena noticia, que es repartir dinero con nuestros aficionados tanto de Ponferrada como de fuera, como Vicente del Bosque, que también tenía nuestros números.

—El estado económico invita al optimismo para hacer un esfuerzo en el mercado de invierno. ¿Ha pedido mucho Munitis?

—Lógicamente quiere lo mejor para su equipo, pero no pide a lo loco. Vamos a intentar reforzar las zonas donde estamos más débiles. Todos quieren hacerlo ya, pero hay que tener paciencia, porque el jugador que quiere venir puede no ser nuestra primera opción, y al que queremos prefiere esperar y agotar otras opciones más importantes. Vamos a esperar, pero sin dejar escapar nada.

—¿Cuál es la principal necesidad?

—Aparentemente, la delantera. Está claro que necesitamos goles, pero eso no significa que no haya que retocar otras parcelas.

—¿Los siete puntos de desventaja con el playoff son remontables?

—Pienso que sí. El fútbol le da la cara a unos y a otros, y algo nos tiene que tocar a nosotros. Yo creo que vamos a jugar el playoff. Desde luego, vamos a luchar por ello.

—Además de hacerlo bien hay que esperar que otros bajen el ritmo…

—Lógicamente, al estar fuera del playoff dependemos de los demás, pero no a todo el mundo le va a ir siempre bien. Hay baches dentro de una liga tan larga, esperemos que el nuestro haya pasado y podamos hacer un buen 2017 y jugar el playoff.

—¿Y ascender?

—Y ascender, claro, ¿por qué no? Soy optimista. Cuando te marcas un objetivo tienes que luchar por él con uñas y dientes, y que no dude nadie de que vamos a hacerlo. Los jugadores tienen que darlo todo, porque el que no esté a gusto ya sabe lo que tiene que hacer. Queremos gente implicada y creo que la tenemos, pero veo mucho nerviosismo y presión en el campo. No soy un experto, pero psicológicamente creo que les ha afectado mucho la situación.

—Dele motivos a la afición para compartir su optimismo.

—Entiendo que estén molestos, pero hay que pensar que no siempre sale todo como uno quiere. Las cosas no son fáciles, pero tampoco imposibles, y vamos a luchar por ello. Para mí, nuestra afición es la mejor por el respeto que tienen al club y el amor que tienen a los colores. La Deportiva es un símbolo de la ciudad y la comarca, no tiene enemigos y tenemos aficionados por toda España. Todo eso invita a ser optimistas.

—¿Cuántas veces ha tenido que desmentir los rumores de venta del club?

—Muchas. Es verdad que a veces te llegan rumores o intermediarios de gente que quiere comprar el club, pero no hacemos caso porque no nos interesa. El consejo de administración, y no es por presumir, es modélico. Cuando ha hecho falta el dinero lo ha puesto. Si alguien ha apostado por la Ponferradina, ha sido este consejo y los mil accionistas que tenemos detrás, que merecen un premio porque han puesto su dinero desinteresadamente por la Deportiva. Y también está la afición que mencionaba antes, que hace que ahora mismo no necesitemos inversores. La Ponferradina no se vende.

—¿Un deseo para 2017?

—Salud, y en lo deportivo, conseguir todos los objetivos.