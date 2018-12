Stephen Curry se luce con 42 puntos en la victoria de los Warriors

Stephen Curry logró 42 puntos y nueve rebotes dirigiendo el ataque de los Warriors de Golden State, que vencieron a domicilio 105-129 a los Cavaliers de Cleveland.

Los Warriors tienen marca de 17-9 luego de sumar dos victorias consecutivas y cinco en sus últimos 10 partidos.

Curry se convirtió en el líder encestador en 34 minutos de juego en los que encestó 11 de 20 tiros de campo, incluidos 9 de 14 triples, 11 de 12 desde la línea de personal y entregó siete asistencias.

Kevin Durant tuvo 25 puntos, 10 rebotes y nueve asistencias y Klay Thompson encestó 16 tantos para los Warriors, que marchan segundos en la División Pacífico.

Los Cavaliers (5-19), penúltimos en la División Central, tuvieron como su líder anotador a Collin Sexton, que logró 21 puntos.

El reserva Jordan Clarkson encestó 17 y Cedi Osman tuvo 16 tantos.

