A Suiza le sirve el empate frente a Costa Rica, ya eliminada

j. j. lahuerta | Nizhny

Suiza, envuelta en la polémica por las celebraciones políticas de Xherdan Shaqiri y Granit Xhaka en los goles ante Serbia, conseguirá un billete para los octavos de final con un empate ante Costa Rica (20.00 horas, Be Mad), que no se juega nada más que el honor de cerrar el Mundial con una victoria. Todo indica que no hará ningún cambio y alineará a los mismos hombres que derrotaron a Serbia. Confía en ellos y repetirá once salvo sorpresa. Suiza, con un empate, hagan lo que hagan Brasil y Serbia en su partido, seguirá adelante en la competición. Una victoria podría darle el primer puesto siempre que gane por una mayor diferencia de goles a la que consiga el conjunto sudamericano si vence al balcánico.