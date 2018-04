«Supimos reponernos y podemos disfrutar de dos victorias seguidas»

ROBERTO ARIAS | LEÓN

Rubén de la Barrera, entrenador de la Cultural, compareció en rueda de prensa satisfecho por la victoria, el juego y haber salido de los puestos de descenso: «Si somos un poco conscientes de lo que es esta categoría y de la entidad de los rivales a los que nos enfrentamos cualquier explicación sobra. Cierto que ese 3-0 era muchísima ventaja y no se puede perder en la vida aunque la primera parte acaba de la peor manera posible con el gol del Tenerife y lo que podría ocurrir en la segunda seguramente obligaba a atender que con un gol nuestro el partido se acaba y cuajaríamos otros cuarenta y cinco minutos realmente buenos y un gol del Tenerife, fruto de ver muy reducida nuestra ventaja, podía meterles en el partido, como así fue. Eso alimenta todavía más la ansiedad que teníamos por conseguir esta segunda victoria consecutiva y hacerlo en casa, y afortunadamente en esos últimos minutos hemos sabido aguantar, reponernos y podemos disfrutar de dos victorias consecutivas que nos sacan de la zona de descenso momentáneamente y veremos como acaba la jornada. El gol nos marcó, y aunque la idea era la de apretar y acosar arriba y hacerlos sufrir de nuevo a través de una buena circulación como tuvimos en la primera parte, ocurre lo contrario pero no porque se fije de antemano, si no porque las cabezas están ahí, y todos tenemos que reforzar en ese aspecto, sobre todo al estar jugándosela y ver como tras unos treinta minutos de altísimo nivel ves que puedes perder esa renta».