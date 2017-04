Tarde grande y Juanín histórico

Ademar 33 Benidorm 22 Juanín García escribe otra página para la historia al llegar a 2.500 goles en la liga en el rotundo triunfo leonés ante el Benidorm que sella el subcampeonato

georgino fernández | león

Quedaba algo menos de un minuto y medio para el final de la primera parte y el Palacio entero percibía que estaba asistiendo a un momento histórico. Cuando Juanín García cogió el balón para dirigirse a la línea de los siete metros y prepararse para lanzar un penalti hubo un silencio especial. Si el extremo leonés, que el próximo verano cumplirá cuarenta años, batía al meta Calle habría alcancado una cifra mágica: 2.500 goles en la Liga Asobal. Le faltaban cinco dianas para conseguirlo y estaba claro que ayer iba a ser el día. Un récord estratosférico destinado a perdurar tal vez para siempre.

Fue sin duda el gran momento del partido. Miró al portero y efectuó un lanzamiento abajo, picado y con algo de rosca. Imposible de parar. Suponía el 16-11 con que se llegó al descanso. Cuando el balón aterrizó en la red el Palacio se puso en pie al unísono como un resorte aplaudiendo durante un minuto al protagonista de tantas tardes de gloria. El partido se paró un minuto —estaba pactado de antemano— para entregarle una camiseta conmemorativa y un trofeo con su figura.

No era para menos. Eran los 2.500 goles del seis. Sus números después de 21 años de carrera profesional. No tiene a nadie de cerca. De hecho, los dos jugadores que se sitúan por detrás del leonés en el ranking de máximos goleadores históricos ya se han retirado. Curiosamente son dos exademaristas: el madrileño Demetrio Lozano con 1.912 tantos y el navarro Mateo Garralda que suma 1.834. Pero Juanín no se quedó ahí, en la segunda parte firmó uno más para acabar con seis tantos y alcanzar los 2.501

Antes de llegar a ese momento mágico el Abanca Ademar bordó el balonmano. El balonmano de altura se puede afirmar sin temor a exagerar. El equipo leonés, pese a la baja casi todo el partido de Juanjo por lesión, fue un ciclón que se llevó por delante al Benidorm para acabar venciendo por una diferencia de once goles (33-22) que, en honor a la verdad, nadie esperaba.

Ayer el Ademar demostró que está como una moto en este final de liga y con su contundente triunfo deja prácticamente sellado el subcampeonato de liga. Aventaja en cinco puntos al tercero, el Naturhouse, con lo que sumando un punto en las tres jornadas que quedan ya le bastaría pues tiene el golaverage ganado a los riojanos. Un subcamepeonato que le colocará sin duda en una posición privilegiada para recibir una invitación de cara a la próxima edición de la Liga de Campeones.

De salida, con su aguerrida defensa 6-0, y Cupara aportando en la portería el Ademar ya empezó a marcar diferencias con el conjunto alicantino. La primera línea funciona como un trueno y entre un soberbio Costoya, Vieyra y Juanjo el equipo leonés manda en el marcador. El poderoso brazo de Pablo Simonet, el hermano de Sebas, es lo que mantiene al Benidorm a flote.

Pero al filo del minuto diez, el gran protagonista Juanín García, pone la maxima renta 7-4 hasta ese momento. Cuando Costoya en el ataque siguiente hace la máxima: 8-4, Zupo Equisoain, pide tiempo muierto intentado parar la avalancha. No lo consigue. Juanin de penalti hace el 10-4. Ya está a solo dos goles de hacer historia. El único punto negro de la tarde llegó en la jugada siguiente cuando Juanjo Fernández tuvo que dejar el partido por una subluxación en el hombro izquierdo.

Guijosa sorprende a todos y cambia a los dos extremos de golpe con 10-5. Salen Mario y Juanín y entran Jaime y Huerta para que el récord no acapare toda la atención. Pero la maquinaria no se resiente y el equipo no acusa la baja de Juanjo. En el minuto 28 y 36 hay un penalti a Simonet. Suenan los acordes de Rocky y sale Juanín para hacer historia y para romper el partido. Era el 16-11 con que se llegó al descanso; una brecha que sigió creciendo hasta el final.