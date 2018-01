Tebas, 'follower' del grupo aliado con el ultra que apuñaló a un hincha

El partido de ida de los cuartos de final de Copa el Rey entre el Atlético de Madrid y el Sevilla volvió a mostrar la cara más amarga del fútbol. Ignacio Racionero, un ultra que estuvo detenido por la muerte del seguidor de la Real Sociedad Aitor Zabaleta en 1998, fue arrestado por apuñalar a un aficionado del Atlético de Madrid en las proximidades del Wanda Metropolitano.

Las reacciones no tardaron en llegar. Prensa, aficionados y clubs se volcaron para denunciar la situación mientras LaLiga callaba.El presidente de la competición, Javier Tebas compareció en un acto en Almería pero no habló sobre lo acontecido. Ni una palabra sobre Ignacio Racionero. Ni los sobre los Suburbios Firm, grupo al que pertenece el agresor y que apoya al colectivo ultraderechista Hogar Social Madrid. Pero sí sobre los 'Biris', ultras del Sevilla.

Pero el silencio del presidente sobre lo acontecido no llamó la atención de nadie. Hasta que periodista Fonsi Loaiza ha demostrado que Tebas, responsable de vigilar la violencia en el fútbol, es seguidor de la cuenta de Twitter Hogar Social Madrid.

Esto es una vergüenza. El responsable de vigilar la violencia en el fútbol @Tebasjavier sigue al grupo fascista al que pertenece el nazi del Atlético que ayer apuñaló a un aficionado en Madrid. Hoy en lugar de criticarlos, echó la culpa a los Biris del Sevilla. pic.twitter.com/EMknCGyUoe — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) 18 de enero de 2018

De los 'Biris' si se habla

El presidente de LaLiga sí habló sobre los 'Biris', un grupo de ultras del Sevilla que se acercó al entrenamiento del conjunto andaluz para pedir explicaciones a la plantilla por la mala trayectoria del equipo." El acercamiento de los Biris a la ciudad deportiva me recuerda a los episodios desgraciados del fútbol argentino. No hay que consentirlo. Vamos a trabajar para averiguar quienes son. Aunque se diga que fue sin violencia y sin coacción, cuando vienen unos Biris Norte a visitar una ciudad deportiva extraordinariamente, que no van todos los días, el hecho de acudir en una situación complicada deportivamente del Seilla es una coacción. Vamos a investigar quienes han sido e intentar que sean expulsados del Sevilla y de los campos de fútbol", dijo.

La palabras del dirigente sobre los ultras sevillistas llegaban el mismo día que Ignacio Racionero era arrestado por apuñalar a un aficionado del Atlético de Madrid. De ahí a la idginación de las redes.