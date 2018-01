«Tenemos calidad, pero nos falta cantidad»

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

El director deportivo y director técnico de la Deportiva no se pone nervioso. Aunque no se han realizado más fichajes en los pasados diez días que el de Mandaluniz, Carlos Terrazas pide tranquilidad, porque aún queda tiempo por delante. Eso sí, la Ponferradina necesita al menos dos recambios para los que se fueron, uno para el lesionado, había ya bastantes fichas libres y además aún podrían salir más jugadores, lo que haría necesaria la llegada de más efectivos. «Estamos a 11 de enero y esto es largo. Es un mes de dimes y diretes y hay que tener un poco de paciencia; esperar para ir resolviendo las cosas. Tenemos que ir haciendo incorporaciones porque estamos muy justos de efectivos, pero sin precipitarnos», decía ayer Terrazas, que abundaba en el argumento: «En el plantel tenemos buenos futbolistas y calidad, pero nos falta cantidad. Para afrontar un partido tenemos jugadores de sobra, pero para afrontar la segunda vuelta tan exigente que hay por delante precisamos más jugadores».

El técnico no podrá contar para este duelo de A Malata (mañana a las 17.00 horas) con Dinu Moldován, que lleva toda la semana sin poder entrenar con el resto de compañeros por problemas en la espalda. Son por tanto 15 los disponibles para este choque, a los que se sumará Amauzou Matthieu, futbolista del filial que vivirá su primera convocatoria con el primer equipo. Es un centrocampista habitual en las alineaciones de Toñín.

Terrazas habló del portero rumano en la conferencia de prensa de ayer: «Su ausencia del once inicial el pasado fin de semana fue una decisión técnica, no porque tuviese problemas físicos. No creo que se enfadase. Creo que todo el que no juega, quiere jugar y yo considero eso positivo».

El preparador no olvidó referirse al rival de esta 21ª jornada: «Para nosotros es un partido importantísimo porque tenemos que reaccionar tras la derrota del otro día. Ha sido el mayor problema de la primera vuelta: que nos ha costado reaccionar. Siete partidos de los que perdimos en la primera vuelta fueron en rachas de tres y cuatro seguidos. Eso hay que solucionarlo cuanto antes. Hay que reaccionar rápidamente y no instalarnos en la tristeza, depresión y pesimismo como en esa parte del campeonato. Enfrente habrá un equipo que se juega mucho y tiene muy buenos futbolistas. Sabemos que vamos a tener dificultades, pero hay que reaccionar pronto cuando hay una derrota. Hemos incidido en los entrenamientos y en el aspecto moral. Un equipo no puede quedarse paralizado y no reaccionar cuando pierde un partido. A nosotros nos ha sucedido y hay que cambiarlo. De haber sido de otra manera, hubiéramos superado los 30 puntos. Estuve viendo al Racing en Vigo y me gustó mucho cómo jugó. Encajó tres goles, pero es muy alegre, mira ala portería contraria y juega muy abierto. Tiene buenos futbolistas y calidad».

La vio en Ferrol

El pasado mes de abril, cuando se cumplía el tercer partido de Miguel Ángel Álvarez Tomé en el banquillo blanquiazul, Carlos Terrazas se acercó a la capital de Ferrolterra para ver el duelo de la jornada 33. El bilbaíno no tenía equipo tras su destitución en Miranda de Ebro y se dedicaba a ver fútbol como es habitual. Entonces se comenzó a hablar, casi en broma, que igual Terrazas estaba viendo a su próximo equipo. Poco más de un mes y medio después era contratado por el club berciano.