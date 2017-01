«Tenemos que cambiar mucho»

f. R. OTERO | PONFERRADa

El delantero de la Deportiva Héctor Figueroa calificó como un duro palo la derrota ante el Somozas. Pero el punta no se resigna: «No esperábamos esta derrota contra el colista. No llevamos la temporada esperada y el otro día se certificó. Esperábamos ganar en casa y hacerlo bien. Se daban todas las circunstancias y fue un palo muy duro. Pero no queda otra cosa que trabajar y levantarse. Quedan muchos puntos en la Liga y no vale lamentarse. Hay que ir a Coruxo y ganar. Por supuesto que hay tiempo todavía. Lo bueno y malo de a Segunda División B es que puedes no subir como campeón y hacerlo como cuarto. No nos vamos a rendir hasta que haya puntos en juego. Está el ejemplo del Real Racing y el Racing de Ferrol del año pasado. Tenemos que cambiar todos mucho, entrenador, jugadores… Hay que variar toda la situación. Aún podemos quedar cuartos. Cuando tenemos que llevar la iniciativa contra equipos que juegan juntitos atrás, nos cuesta. Tenemos que buscar la solución. No hemos ganado en casa con facilidad ni buen juego. Yo el otro día no toqué el balón hasta el minuto 20. Si no te llegan balones, malo. Hay que cambiar. Se ha visto que en los partidos fuera nos hemos encontrado más cómodos estando bien replegados y saliendo al contragolpe. En casa nos está costando mucho. No sé si es miedo o presión. Hay que echarle cojones desde ahora y mirar para arriba. El otro día fuimos todos arriba y en una sucesión de errores llegó su gol. Hay que trabajar ese fallo. Contra la Cultural, con uno menos, no nos metieron gol. Es una sucesión de cosas que no nos explicamos».

A modo de anécdota, el jugador canario se refirió ayer al frío que hace estos días en los entrenamientos: «Lo más complicado es salir al campo y que esté congelado y duro, que no se puede entrenar, pero ya tengo la experiencia del año pasado en Huesca. Pero es difícil acostumbrarse».