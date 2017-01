«Tenemos que creérnoslo»

f. r. otero | ponferrada

José Antonio Ríos Reina llegó a al Deportiva hace dos semanas. En ese tiempo ya se ha podido hacer una idea de dónde está y de lo que tiene entre manos. El jugador realizaba ayer unas manifestaciones a modo de diagnóstico de cómo ve y se encuentra la Deportiva y lo que a su juicio le hace falta para sacar la cabeza definitivamente: «Llevo una semana entrenando y lo que le falta la equipo es creerse que puede estar arriba. Puede hacerlo tranquilamente. Hace tiempo que no estoy en un grupo como éste, hay un vestuario increíble. Hay que darse cuenta de que podemos meternos. Tenemos que ganar 3 ó 4 partidos seguidos y nos lo creeremos. Debemos salir en cada partido a por los tres puntos y no mirar más allá. El del Coruxo será un campo difícil; en el fútbol no hay nada fácil. Hemos de salir con intensidad y ganas y meternos en la cabeza que hay que ganar sí o sí. Llegamos varias veces contra el Somozas, no entró el balón, y al final llega una poca ansiedad al ver que no marcas. Seguramente eso acaba contribuyendo a encajar el gol. Pero hay que seguir trabajando y ganar de la manera que sea».

El jugador se refirió a su puesto en el campo e hizo un guiño a la hinchada blanquiazul: «No sé dónde jugaré el domingo, si lo hago. Voy a aportar mi granito de arena y tenemos que ser un equipo más que nunca. Estoy contento de estar aquí. Es normal que la afición apriete y exija porque hay equipo para estar más arriba. Vamos a trabajar para estar más arriba, que es lo que la afición se merece».

Germán Sáenz de Miera se aleja

Desde Murcia se sigue hablando de la salida del centrocampista ofensivo Germán Sáenz de Miera Colmeneiro hacia la SD Ponferradina después de que el técnico del equipo grana no cuente con él de cara a lo que resta de competición. Sin embargo, las opciones de que el futbolista acabe en el conjunto berciano parecen pocas. El tinerfeño podría tener problemas en una rodilla, lo que desaconsejaría su llegada al cuadro dirigido por Pedro Munitis.