«Tenemos que involucrar a toda la gente»

F. OTERO / Á. FRAGUAS | PONFERRADA/LEÓN

Saúl Crespo es el único berciano de la plantilla de la Deportiva y quizá como tal pueda ser el que viva más intensamente el clásico de este domingo, si a los futbolistas nos referimos. El mediocentro tiene ganas de que llegue la cita, más cuando el equipo viene de una derrota, la primera que sufre desde que el 6 de mayo el Toledo ganase 1-4 en El Toralín y la primera a domicilio desde que cayese en Barreiro ante el RC Celta B el 15 de abril: «No podía durar toda la vida la racha, pero es lo que tiene el fútbol. Llegó el gol en un balón parado y no se puede hacer otra cosa más que levantar la cabeza y pensar en el partido del domingo ante la Cultural. Después de 90 minutos corriendo, sufriendo, con el aire que hacía y con las ocasiones que tuvimos, fastidia todavía más perder. Fue un accidente y no merecimos la derrota».

Si Bolo reconocía tras el duelo de Salamanca que ya hay ganas de derbi, Saúl hace lo propio y espera que todo el deportivismo esté empujando: «Habrá que involucrar a todo el mundo y meterle la ilusión, aunque yo creo que ya la tiene».

Su formación en el CD Cuatrovientos y sus cesiones a Atlético Astorga y Arandina CF, así como la poca coincidencia de los primeros equipos de Deportiva y Cultural en la misma categoría han hecho que sus experiencias sean mínimas: «Con el primer equipo va a ser mi primer derbi, siempre que el míster cuente conmigo en la convocatoria o en el once. De chaval sí que se me daba bien jugar contra la Cultural cuando pertenecía a la SD Ponferradina, pero no me enfrenté demasiadas veces a ella. Esperemos que acumule una buena experiencia con un triunfo en un enfrentamiento que, al margen de lo que tiene de especial, supondría vencer a un rival directo en la clasificación».

Liberto Beltrán se muestra seguro de las posibilidades de mejora del equipo, de cara al próximo duelo frente a la SD Ponferradina, apuntando a la ambición y el hambre de victorias con que cuenta el conjunto dirigido por Cea. Beltrán confía en la capacidad del grupo para regresar a la senda del triunfo. «Nos fuimos cabreados tras el partido ante el Fuenlabrada. Intentaremos revertir la situación en todos los aspectos. Si ganamos a la Ponferradina va a suponer un plus importante. Junto a toda nuestra afición, no vemos un escenario mejor para recuperar sensaciones. En estos partidos, no importa la clasificación, vamos a por todas», afirma el jugador culturalista Liberto Beltrán.

A continuación, afirma Liberto: «Ambos tenemos un gran equipo, una gran plantilla y vamos a salir a ganar el partido. Afrontamos de la misma manera, en cuanto al trabajo, cada partido que disputamos. Pero sabemos que para la afición sería un plus en todos los sentidos».

«La afición es soberana. Frente al Fuenlabrada no hicimos nuestro mejor partido y es comprensible su queja. Vamos a dejarnos todo en Ponferrada para que cambien de opinión. Trabajamos para darles la mejor de nuestras versiones», indica Liberto.

«Sabemos que este tipo de partidos son calientes, hay que saber competirlos. Conocemos la importancia de los derbis, pero lo afrontamos con tranquilidad. Estamos con muchas ganas, pero sin ansiedad», mantiene el futbolista de la Cultural

«Estamos a muerte con el entrenador, estamos a cuatro puntos del líder, y eso es lo que importa. Unidad, ambición y objetivos claros», afirma.

«Afrontamos con mucha confianza el derbi ante la Ponferradina. Lo preparamos con la misma intensidad de siempre, aunque sabemos lo que significan para la afición este tipo de choques. Saldremos a ganar y a conseguir lo máximo posible ante un rival directo».