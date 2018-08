«Tenemos una plantilla muy buena»

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

«Mi deseo siempre ha sido quedarme en este club y aportar mi grano de arena. Creo que puedo ser útil y hacer cosas importantes». Así se pronunciaba Samu Delgado, confiado en que con «trabajo y sacrificio» tanto a nivel personal como colectivo el proyecto culturalista puede llegar a metas importantes. «La plantilla es muy buena, tenemos un gran equipo, y sabemos lo que queremos y podemos hacer. Si queremos estar arriba, tenemos que ganar mucho y bien», precisaba.

Para Samu, el triunfo de la pasada jornada con goleada incluida no debe llevar a la relajación en una Liga exigente. «No van a ser todos los partidos como el último, eso está claro. Es una temporada de mucho trabajo, en la que vamos a sufrir todos para ganar». También se refirió a la posibilidad de que pueda llegar a última hora un refuerzo más. ««Si el equipo se queda sí, muy bien; si hay cambios, serán bienvenidos. Mi idea fue siempre seguir aquí, a veces puedes no estar tranquilo del todo, pero nunca pensé en otra cosa».

Precisamente sobre su continuidad en el plantel leonés lo tiene claro. «Desde dentro sabemos lo que hay, no había pensamiento de cambiar de equipo. Espero ser un jugador importante, ya que estos años pasados tuve algunos problemas para ello. Espero tener regularidad y sumar mucho al grupo». Y por eso «lo importante es jugar, no importa donde. Lo puedo hacer bien en varias posiciones. Lo que el entrenador decida estará bien. He participado en diferentes puestos, y estuve cómodo». Además, la competencia le motiva. «En las bandas hay jugadores de mucho nivel. Se ven cosas de jugadores top. El puesto no está asegurado, y hay que trabajar mucho para no quedarte fuera. Sabemos que tenemos una buena plantilla y que nuestra meta es acabar lo más arriba posible».

Respecto al próximo rival al que debe enfrentarse la Cultural, el Pontevedra el domingo, el centrocampista apunta que «sacar los tres puntos es nuestro reo pero hay que tener en cuenta que el Pontevedra es un equipo muy bien trabajado. Y por eso creo que el partido se va a decidir por pequeños detalles. El que más arriesgue, que más busque los puntos, tendrá más opciones. Nuestra versión es la de siempre, ser protagonistas, atacar y hacer ocasiones». También se refirió a la participación en la Copa del Rey que posibilita más oportunidades y minutos a los jugadores. «La Copa da posibilidad de jugar más partidos, de tener oportunidades. Siempre viene bien. Es una ocasión para seguir creciendo en todos los sentidos. Vamos a tener que adaptarnos a todo tipo de campos, lo sabemos. Somos conscientes de lo que queremos hacer, pero queda mucho para ver a la mejor Cultural. A nivel de grupo estamos fuertes, tenemos un buen bloque. En cuanto a los compañeros que puedan salir, les deseamos lo mejor», remarca un Samu convencido de que triunfará en la Cultural.