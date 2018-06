«Tenemos que ser autocríticos, porque éste no es el camino»

ASER FALAGÁN | KALININGRADO

El seleccionador español, Fernando Hierro, reconoció, pese a que España logró pasar a octavos de final como primera de grupo con un empate frente a Marruecos, que deben «ser autocríticos» porque «éste no es el camino».

«Tenemos que tener capacidad de autocrítica, que las tenemos, tenemos que ser autoexigentes y por aquí, no. Éste no es el camino. No podemos conceder tanto, no podemos conceder tantas ocasiones, porque creo, sinceramente, que lo bueno y lo malo del partido lo hemos hecho nosotros», señaló Hierro.

«Sabíamos que Marruecos iba a salir con todo, con el once titular. Pero creo sinceramente que todo lo bueno y todo lo malo de este partido lo hemos hecho nosotros», precisó el seleccionador que a pesar del mal encuentro reconoció que en octavos de final está seguro de que la Roja «mostrará otra cara bien distinta. De lo contrario las opciones de seguir adelante se van a reducir de manera considerable».

Hierro se mostró convencido de que España tiene margen de mejora, pero insistió en la necesidad de corregir los errores defensivos si «quiere llegar» lejos.

«Si queremos llegar donde todos soñamos con llegar, esos pequeños detalles tenemos que ir ajustándolos, porque en cada ocasión que nos generan nos crean peligro. Sabemos que tenemos margen de mejora, sabemos que tenemos poder ofensivo, que tenemos jugadores de calidad, pero tenemos que ajustar esas transiciones rápidas donde los rivales nos hacen mucho daño».

Según explicó el seleccionador, la primera misión que encomendará a sus jugadores será «ajustar esas transiciones rápidas en las que los demás equipos con mucho físico nos hacen mucho daño». Era el de Hierro un recordatorio expuesto con meridiana claridad. Dicho eso, sólo le quedó evocar el desquiciado tramo final del choque de anoche, una cita para olvidar. «El VAR nos lo habían explicado, sabemos cómo funciona y nos ha favorecido. Pero todo ha sido después de mucho sufrimiento», aseveró el seleccionador español.