«Tengo menos minutos de los que quiero pero hay un señor que decide, De la Barrera»

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Mario Ortiz (Santander, 1989) asegura que la plantilla de la Cultural «se dejará la piel por mantener la categoría de la Segunda División». Cree que es el momento en el que «la unidad por parte de todos es fundamental para lograr el objetivo». Sobre no jugar ni un solo minuto en los dos últimos partidos frente al Reus y el Sporting indica: «A nadie le gusta, pero acato lo que diga el entrenador».

—¿Esperaba la temporada que está realizando el equipo en su regreso a Segunda División?

—Es cierto que esperábamos estar en mejor posición y en mejor situación de la que estamos. Pero bueno, la realidad es que nos encontramos donde estamos. Por ello, tenemos que unirnos y juntar el máximo de cada uno de nosotros. Hay que unirse para sacar el máximo y conseguir revertir esta mala situación.

—Hace 43 años que la Cultural no lograba un ascenso a Segunda División. ¿Cree que la plantilla está concienciada de lo que supondría un descenso para León?

—No sería sólo algo malo para León, sino también para todos los integrantes de esta plantilla. Y más sabiendo todo lo que costó el año pasado conseguir el objetivo de ascender. Para todos sería malo. Ya no sólo por la ciudad, sino porque cada uno de nosotros tendría un borrón en nuestro currículum a la hora de encontrar equipo y a la hora de dejar el club donde se merece. Nos restaría a todos. Ahora el grupo tiene que estar más unido que nunca por la Cultural, para que consiga la permanencia.

—¿Ve factible el calendario de Liga que le resta a la Cultural para lograr las seis victorias que necesita para llegar a los 50 puntos de la salvación?

—El calendario está bien porque te enfrentas a rivales directos, aunque da igual en Segunda División al equipo contra el que juegues. Todo son dinámicas. Eso sí, en casa somos un equipo bastante fiable. Ahí es donde tenemos que empezar a ganar los seis partidos para obtener el objetivo.

—¿Qué partido o partidos de los que restan los considera claves?

—Bajo mi punto de vista son claves todos los partidos que nos quedan por disputar. Sobre todo en casa tenemos que mostrarnos muy fuertes, pero mantengo que los doce que tenemos que afrontar todos son claves, porque hay que sumar de tres en tres lo más pronto posible. De lo contrario, te vas distanciando. Cada vez se te va haciendo más cuesta arriba.

—¿Le preocupa que el Córdoba sea otro rival más para evitar el descenso cuando parecía sentenciado?

—El Córdoba es un rival más y siempre ha estado ahí. Da igual el Córdoba, el Nàstic o el Alcorcón. Al final nosotros tenemos que sumar cincuenta o cincuenta y pico puntos. Da igual lo que hagan los demás. Nosotros tenemos que hacer los cincuenta puntos y para lograrlo dependemos de nosotros mismos.

—En un plano más personal, ¿cómo cree que se encuentra en cuanto a nivel de juego?

—Bien. La verdad es que me encuentro físicamente bien. Estoy en un buen momento de forma. Sí es verdad que en estos momentos he tenido menos minutos de los que hubiera querido, pero bueno hay un señor que decide, que es Rubén. Eso sí, yo estoy entrenando a mí mejor nivel para cuando tenga la oportunidad de poder sumar desde dentro, pues hacerlo. Y si no es así, lo haré desde fuera.

—¿Rubén de la Barrera le ha dado alguna explicación del motivo por el que en los últimos partidos no juega?

—No. Rubén simplemente trabaja al equipo rival y luego decide a qué jugadores poner. No te da explicaciones cuando te pone ni cuando no te pone. Da explicaciones de como afrontar el partido y los movimientos que tenemos que hacer cada uno. Si te toca jugar, bien. Y si no, esperar a que te llegue tu momento.

—¿Te sientes el patito feo del equipo en estos momentos?

—No... No hombre no. No me siento así. Yo lo intento hacer lo mejor posible cada fin de semana. Y luego ya el criterio de cada uno. Sólo trato de hacer bien mi trabajo y esforzarme al máximo. Unas veces me sale mejor y otras peor. Para eso contratan entrenadores, para que tengan que decidir. En este caso ha decidido no ponerme en estos dos partidos. Sólo me queda trabajar al máximo. Espero mi momento y cuando me llegue aprovecharlo.

—¿Pasó en alguna ocasión por su cabeza encontrarse con esta situación de no jugar?

—Todos nos planteamos jugar todos los partidos y todos los minutos, pero es fútbol. Al final, siempre hay rotaciones. Yo me siento una pieza importante tenga más minutos o menos. Cuando vuelva a tener minutos lo demostraré.

—¿Está cómodo con esta situación?

—Estoy cómodo siempre y cuando ganemos. Todos dependemos de todos. Ahora mismo no estoy jugando, pero quiero aportar todo lo que pueda desde fuera.

—¿Le molestó que el club fichara a Yosuke Ideguchi para ocupar la misma posición en el campo que la suya?

—No, porque el mercado de invierno y también el de verano están para eso, para intentar mejorar el equipo, para tratar de crear más competitividad en el grupo y para hacer que el equipo siga creciendo tanto individual como colectivamente. Y sobre Yosuke, la verdad es que le está costando un poco adaptarse, pero es un grandísimo jugador.

—¿Qué sucede cuando se ve ante la situación de que no juega ni un solo minuto en dos partidos consecutivos?

—Sólo me queda ayudar y aportar todo lo que pueda. Sólo deseo que el equipo gane para conseguir la salvación de la categoría. A todos nos gusta jugar. Cuando vuelva a hacerlo, lo tengo muy claro, voy a volver a dejarme la piel por la Cultural. Me siento un jugador importante dentro del equipo. Cuando vuelva a tener minutos volveré a sentirme igual de importante.

—¿Tiene la ilusión de regresar al equipo titular de la Cultural frente al Cádiz?

—Todos los partidos entreno para que el míster me pueda poner el fin de semana y estar al mejor rendimiento posible tanto si tengo noventa minutos, si tengo noventa o si tengo uno. Si me pone el entrenador daré el máximo y si no me pone daré mi máximo desde fuera.

—¿Le decepcionaría no entrar en el once del sábado?

—No, no. Seguiré trabajando. Si cabe, más. Y si me queda un puntito más, lo daré. Pienso que llegará mi momento. A la vista está es que el entrenador siempre ha cambiado el once. Todos tenemos nuestra oportunidad. Trabajo para tener mi oportunidad, aprovecharla y no soltarla.

—¿Estaba más unido el equipo la pasada temporada más que esta?

—En todos los equipos siempre hay gente con la que te llevas mejor o peor, pero el año pasado los resultados iban bien y no había problema. Este año, todos tenemos en mente lo que queremos, que es la salvación y que este proyecto siga adelante.

—¿Los resultados influyen para ver de una u otra manera la unidad o no del vestuario?

—Está claro que el fútbol es resultados. Si ganas cada fin de semana parece que todo el vestuario está muy bien. Y cuando pierdes parece que todo va al revés.

—¿Cuál es la clave para afrontar estos doce partidos que restan del campeonato?

—Tenemos que afrontar estos doce partidos que nos quedan como doce finales. Cualquier partido es una final y afrontarlo como tal. Intentar no encajar y pido aquí en León a nuestra gente que nos apoye, porque cada vez que nuestra afición ha apretado se ha notado mucho.

—¿Qué mensaje le daría a la afición de cara a estos seis partidos de casa vitales?

—Me siento muy querido por la afición y se lo agradezco. En estos momentos nos corresponde a nosotros dar el resto. Sólo les pido que nos sigan apoyando como lo han hecho durante la temporada para seguir en Segunda División y celebrándolo al final todos juntos con un abrazo.