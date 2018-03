PABLO RIOJA | LEÓN

El central argentino Sebastián Simonet continuará en el Abanca Ademar hasta el año 2020. La directiva y el jugador oficializaron ayer una renovación que estaba cerrada desde hace varios días y que garantiza la presencia de uno de los pilares básicos del equipo durante las próximas dos temporadas. «Estoy muy feliz, tenía muchas ganas de seguir en este club que tantas alegrías me ha dado», señala el de Buenos Aires. Después de acercar posturas con los máximos dirigentes, Simonet ha logrado que el club renuncie al año opcional —la oferta inicial era de 2+1— para dar el sí definitivo. «No me gustan los contratos tan largos, soy más partidario de ir ampliando poco a poco y si ambas partes estamos a gusto, en el futuro no habrá problema de continuar», insiste.

La nueva postura del club marista con el argentino puede desbloquear el resto de renovaciones pendientes, sobre todo las de Álex Costoya y Juanjo Fernández, a quienes tampoco les convencen los dos años más uno opcional. «Es demasiado tiempo», han declarado en más de una ocasión. Según fuentes de la entidad, los próximos días serán claves para cerrar de forma definitiva las negociaciones pendientes. Todo indica que el de avilés será el siguiente. Carou y Vieyra también tienen intención de seguir, pero en su caso el problema se centra más en el aspecto económico.

La noticia de la renovación de Simonet ha sentado muy bien dentro del vestuario, que sabe de la importancia del central dentro y fuera de las canchas. «Siento mucho la camiseta del Ademar, así que quedarme es la mejor noticia posible», remarca. Sobre el apoyo que en más de una ocasión le ha brindado su entrenador, el argentino sólo tiene palabras de agradecimiento. «Siento mucha confianza de Rafa, de los compañeros y de la afición, tres claves que también han tenido mucho que ver en mi decisión», subraya.

La reciente victoria de los leoneses en Guadalajara —que les asienta en la segunda plaza— demuestra el buen momento que vive el equipo en la Liga. «En la primera vuelta jugamos grandes partidos pero fuimos mucho más irregulares que ahora. A veces es mejor ser regular que jugar bien». El próximo rival de los de Guijosa será el Anaitasuna —este sábado a las 17.00 horas—, otro de los rivales directos que pelean con los leoneses por el subcampeonato. «Hay que ir partido a partido, pero junto al del sábado nos quedan otras dos finales ante Granollers y Huesca que si sacamos adelante nos dejarán muy cerca del objetivo», finaliza Sebas Simonet.