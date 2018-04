Terapia de autoestima ante el Valencia

FC Barcelona 2 Valencia 1 Lusi Suárez y Umtiti firman el triunfo blaugrana que le hace más llevadera la eliminación en la Champions y acerca al objetivo del título en la Liga

JESÚS BALLESTEROS | BARCELONA

La primera sesión de terapia tras el durísimo varapalo de Roma trajo consigo una respuesta positiva por parte del Barça. Ganó al Valencia (2-1), un rival que llegaba al choque tras cinco victorias seguidas, y logró hacer suyo un récord con casi 40 años de vigencia. El triunfo ante el conjunto ché le hace ser ya el equipo con más partidos seguidos sin perder en Liga superando a la Real Sociedad. El título de Liga está más cerca para los de Valverde. Que levantaron la cabeza del diván por el que han pasado estos días tras el mazazo continental. Lo hace, bien es cierto, dejando aún ciertas dudas, como la fragilidad defensiva, pero también refrendando otras evidencias. Como la presencia de Coutinho en este equipo y lo que puede llegar a aportar el brasileño al Barça en temporadas venideras. Más allá del resultado, más allá de la imagen mostrada por el equipo, estaba claro que todo lo que ocurriera sobre el verde ante el Valencia iba a estar analizado en clave Champions. Tanto juego como resultado quedaban impregnados de antemano del fracaso continental ante la Roma.

Bien haría el Barça en centrarse en lo que queda por ganar y, de paso, ir asumiendo cuáles serían los posibles retoques para el equipo del próximo curso. Como la participación de Coutinho en todas las competiciones (este curso no ha podido jugar en Champions porque lo hizo con el Liverpool). El brasileño va a más y fue clave en el duelo ante el Valencia. Fue una de las dos novedades en el once de Valverde que podría parecerse mucho al equipo tipo venidero con el permiso de Rakitic y Dembélé, aunque el francés estuvo poco afortunado en los minutos con los que contó. Pero volviendo a Coutinho, de sus botas salieron los dos primeros goles azulgrana. Luis Suárez y Umtiti acertaron a marcar tras sendos pases del brasileño. La asistencia al charrúa fue magistral, y refleja lo que puede llegar a incidir en el juego del Barça cuando el equipo no encuentre puerta. También fue protagonista al patear el saque de esquina que restaría al fondo de la red Umtiti nada más iniciarse el segundo tiempo y que dejaba muy tocado al Valencia.

Pues entendía el Valencia que el marcador era totalmente inmerecido. La escasa fortuna, la falta de puntería y un magistral Ter Stegen evitaron que el equipo de Marcelino mojara antes en el Camp Nou y devolviera algo más de nerviosismo a la grada local. Y no fueron pocas las ocasiones creadas por el Valencia. Rodrigo las tuvo de todos los colores, pero también Guedes y Santi Mina dejaron evidencias de que el Barça no pasa por su mejor momento en el plano defensivo.

En partido atractivo, de enormes ocasiones y buen juego, las llegadas a las porterías rivales eran continuas. Ambos equipos querían ofrecer la mejor de sus versiones, aunque el Valencia cayera algunos enteros con el segundo gol local. Tras una racha de cinco victorias seguidas, el conjunto ché se golpeó con el Barça y su necesidad de espantar fantasmas. El gol de Parejo de penalti (la pena máxima a Gayà fue la única aportación de Dembélé) en los últimos minutos devolvió los fantasmas al barcelonismo aunque el cuadro catalán gestionó algo mejor la ventaja.