Terrazas no se da por vencido

álex estébanez | ponferrada

Carlos Terrazas volvió a hacer gala ayer de optimismo y, en su habitual comparecencia de los viernes ante la prensa, recordó que la Deportiva «aún tiene objetivos importantes esta temporada y no debemos perder un gramo de energía en pensar en el futuro». El bilbaíno centró su primera meta en la Copa del Rey, que «está muy cerca», pero dejó caer que «matemáticamente no estamos descartados para otras cosas».

El técnico blanquiazul asume que «está muy difícil», pero en su cabeza aún maneja la posibilidad de terminar la temporada regular entre los cuatro primeros para jugar el play off de ascenso a Segunda División: «Todo pasa por hacer pleno en las jornadas que quedan, y yo tengo ilusión por hacerlo. Para eso, tenemos que ganar el primer partido, que es del Atlético B, y en eso tenemos que volcar ahora todas nuestras energías».

La Deportiva está ahora mismo a doce puntos de la cuarta posición, que ocupa el Artístico Navalcarnero, pero sólo quedan dieciocho en juego, por lo que el objetivo con el que partía el equipo a principio de temporada se antoja casi imposible.

Más fácil parece la participación de Yuri en el partido de mañana ante el Atlético de Madrid B. El brasileño entrenó ayer junto al resto de sus compañeros y Carlos Terrazas no descartó su presencia en el choque ante el filial colchonero: «Tiene molestias, pero está con ganas de jugar y no está descartado ni por mí, ni por el médico». El técnico reconoció que el delantero «está en un buen momento, viendo puerta con facilidad y nos está dando mucho. Los entrenadores siempre queremos tener a todos disponibles, pero un equipo tiene que estar preparado para estas contingencias». En cualquier caso, Terrazas considera que «como mucho sólo se perdería este partido, porque la lesión no es grave, pero vamos a intentar que no se lo pierda».