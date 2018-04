Terrazas no se fía del Cerceda

otero conde | ponferrada

Carlos Terrazas siempre ha sido muy cauto al hablar de los rivales y también respetuoso. Y no ha sido lo contrario esta semana. El preparador vasco se ha referido al Cerceda, ya descendido, y a la forma de afrontar el partido por parte de su equipo para intentar ganar el partido. Eso sí, sobre opciones y riesgo de verse en zona de peligro, nada de nada: «Nosotros siempre hemos mirado al siguiente partido e intentado ganarlo. Las sensaciones que da el equipo son positivas. Hay que intentar coger a los que tenemos por encima y escalar alguna posición. A ver si podemos ganar y meternos en mitad de la tabla. No me fío del rival. Le he visto bastantes partidos y me parece un buen equipo. Tiene jugadores de calidad, chicos jóvenes que juegan bien y muy dinámicos.

En los encuentros jugados en casa en los últimos tres meses ha perdido sólo uno. Se lo pone difícil a los que van a jugar allí. Tenemos que poner el ritmo de juego en el campo con el que hemos disputado los últimos partidos. Así creo que podemos sacar el choque adelante. Lo que no debemos hacer es bajar ese ritmo que hemos mostrado en los referidos duelos y que ha sido muy exigente contra rivales de la parte alta de la clasificación. Estuvimos francamente bien y hay que seguir en ese ritmo. Es la mejor solución y la mejor medicina».

El entrenador aún tiene algunas dudas de cara a la visita al conjunto rojiblanco, que ya hace dos fechas que consumó su descenso. Hoy deberá solventarlas.

La de mañana será la primera visita deportivista al campo O Roxo do Piñeiro.

En la presente campaña la Deportiva ha disputado seis partidos en tierras gallegas, saldados con cinco derrotas y un empate. Cayó ante Fabril Deportivo, RC Celta B, Coruxo, Rápido de Bouzas y Racing de Ferrol y sólo en la cancha del Pontevedra puntuó.

La última victoria en un campo de la vecina comunidad se produjo hace algo más de año y medio en Barraña, cuando un gol de Juanto Ortuño le dio los tres puntos contra el Boiro. Además, el año pasado empató en los recintos del Coruxo, y del Somozas.