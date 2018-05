Terrazas relativiza el fracaso

álex estébanez | ponferrada

Carlos Terrazas se despidió ayer de sus cargos al frente de la Deportiva sin perder ni un ápice del optimismo que ha exhibido durante toda la temporada y dejando más de un recado tanto al club como a algún jugador. El técnico bilbaíno comenzó su última comparecencia ante los medios bercianos haciendo balance de una temporada en la que el equipo no logró ni siquiera acercarse al objetivo del ascenso.

«Desde ese punto de vista», apuntó, «se puede entender como un fracaso. Ahora bien, yo calificaría ese fracaso como relativo. Desde el punto de vista de la gestión deportiva se ha avanzado mucho respecto al año pasado y los responsables de esa faceta van a tener las manos mucho más libres para actuar. Desde el punto de vista deportivo, a lo largo de la temporada se han ido superando obstáculos y el equipo ha mejorado su juego y su rendimiento. Ha sido una pena que lo hayamos hecho de una manera más lenta de lo que hubiéramos deseado».

El técnico puso la eliminación copera a manos del Villarreal como el punto de inflexión del rendimiento de su equipo, asegurando que «con los porcentajes de puntuación» a partir de ese momento «hubiéramos jugado el playoff». De ahí se puede sacar que la plantilla era demasiado corta para afrontar las dos competiciones con garantías, y en ese aspecto Terrazas hizo cierta autocrítica: «Siempre en la búsqueda del equilibrio, quizá en algún momento he priorizado al club por encima del equipo, pero a la larga creo que es mejor, porque de otra manera se puede hipotecar el futuro del club».

Sobre su salida, comunicada por el club, el técnico remarcó que «el club no está interesado en que continúe, pero yo tampoco estoy interesado en continuar. Cuando vine el año pasado, me dijeron que no lo hiciera, que había muchos problemas, pero no me guío por esos comentarios. Un año después tengo mi propia opinión formada para tomar una decisión. No es bueno ni para el club ni para mí continuar aquí». El bilbaíno también dejó caer que «me hubiera gustado implicarme mucho más en la cantera, pero enseguida me di cuenta de que había muchos problemas».

En el lado positivo de la balanza, Terrazas se queda con «los buenos momentos de juego que ha tenido el equipo en algunos partidos. Para mí fue una satisfacción ver cómo jugaba el equipo en Fuenlabrada, el debut y el gol de Diego Santín... Esa luz que veo de cara al futuro es lo mejor que me llevo». También apuntó que, a nivel de calle, «me he sentido querido en Ponferrada».

Por último, aunque no quiso dar consejos a su sucesor, sí señaló que «he procurado dejar las cosas lo mejor posible para el que venga, y creo que están mejor que cuando yo cogí el equipo. Por lo menos tienen más margen de maniobra».